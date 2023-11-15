台南工廠大煙囪設汙染源自動監測 電眼全天候抓不法

台南市環保局為強化管制大型煙囪空汙排放，在9處大型工廠19根煙囪設有固定汙染源連續自動監測設施系統，數據公開，民眾可上網查詢；環保局表示，除即時監控更詳實比對，希望未來擴大連續監測的工廠數，以維護空氣品質。

環保局表示，連續監測工廠是科技即時監控空氣汙染防制重點之一，每年10月至翌年3月，受地形、氣候條件影響，易有空品不良的問題，但市府跨局處相關防制工作精益求精，多管齊下進行管制，共同維護南市空氣品質，讓市民擁有更好的生活環境。

為確保監測數據的準確性及合理性，環保局透過多元查核，了解工廠是否有變更或中斷監測，造成數據失真，今年查核結果皆符合規定。另，安排委員評鑑、辦理宣導說明會等，說明常發現查核缺失項目，如校正資料未確實上傳、相關定期檢測未依規定通報辦理等。

環保局長許仁澤指出，大型工廠排放的廢氣是空氣汙染主要來源，連續自動監測設施系統CEMS）主要用於監測大型汙染行業排放管道煙囪排放空氣汙染物情形，並將數據上傳環保局監測網站，民眾可連線至網址，查詢即時傳輸數據與歷史資料。未來規畫利用大數據來建置預警功能更強的系統，擴大掌控汙染源排放情形。