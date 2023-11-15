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揮別台南安平海砂屋 二期國宅完成簽約啟動拆除重建

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
延宕多年的台南市安平2期國宅都市更新案，社區昨晚與華友聯開發公司簽約，由華友聯擔任投資人辦理更新拆除重建。圖／南市都發局提供
延宕多年的台南市安平2期國宅都市更新案，社區昨晚與華友聯開發公司簽約，由華友聯擔任投資人辦理更新拆除重建。圖／南市都發局提供

延宕多年的台南市安平2期國宅都市更新案，社區昨晚與華友聯開發公司簽約，擔任投資人辦理更新拆除重建，踏出社區重建關鍵一步。都發局表示，安平二期自辦都市更新案為台南市迄今最大的自辦都更整合案，將加速行政流程，早日搬遷、拆除及動工。

市長黃偉哲表示，安平2期國宅位於安平路及民權路間，由前台灣省政府住宅及都市發展局於1995年規畫興建共226戶國宅社區，但2014年鑑定為海砂屋，市府隨即協助社區向國土管理署爭取3.75億元道義補助。

黃偉哲說，市府除為社區爭取補助外，配合拆除工程補助、海砂屋搬遷補助及租屋額外加碼補助，並提升基準容積等，以減輕住戶負擔，社區於去年8月經更新會員大會同意華友聯開發為都更投資人，雙方昨晚，為邁出後續重建的重要里程碑。

市府都發局長徐中強表示，安平二期自辦都市更新案為台南市迄今最大的自辦都更整合案，也是市府團隊非常重視的海砂屋更新重建案件，等後續修正事業、權變計畫報府後，本府將迅即都更審議，全力配合加快行政流程，期能於明年初完成審議程序，接續進行搬遷、拆除作業，俾協助社區重建，以維護保障住戶生命財產安全與權益。

市議員盧崑福表示，7年前就提案要求市府協助安平2期國宅二期都更重建，拖了這麼多年，欣見住戶與業者達成共識，決定拆除海砂屋重建，這幾年來安平發展迅速，特別是附近教育部學產區將開發軟體科技園區，住在二期國宅的居民更期待趕快揮別住海砂屋的日子，分享地方發展的榮耀。期待這一都更案能用心規畫，早日動工興建，也希望市府在這段期間幫助居民，能有較多的租屋補助。

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