請9尊玄天上帝神尊進電影院看首映會 幕後艱鉅任務是這個

年度壓軸國片電影「車頂上的玄天上帝」17日上映，11日在嘉義市in89豪華影城舉辦首映會。市府首創邀集全市9間廟宇玄天上帝神尊，進駐戲院看電影，邀神尊看電影幕後，先由民政處宗教禮俗科長逐一打電話給供奉玄天上帝的廟宇，徵詢意願，14間廟宇有9間有意願，但要擲筊杯請示神明，經廟方人員擲筊獲聖杯，再由廟方人員抱迎神尊走入電影院。

民政處長林家緯在臉書述說，促成9尊玄天上帝看電影殊勝幕後，約1個月前，討論「車頂上的玄天上帝」這部電影要在嘉義市舉辦首映會的宣傳活動，很大膽的提出要邀請嘉市登記有案且主祀玄天上帝的廟宇，邀請玄天上帝一起看電影的想法時，講得當下覺得很酷，但是開完會拍板之後，腦筋卻是一片空白。

他知道是個很棒的行銷手法，但是要執行起來，卻是相當困難，尤其是要請神尊參加記者會和看電影。「對廟宇來說，要請神尊出門是多麼慎重的一件事情！」他們事先開會確認好幾次，包括流程動線、座位安排、香案擺放、進場後神尊如何安座等等細節，也包含了好幾次跟主辦單位觀光新聞處的確認和場勘。不過，最難的，應該還是跟廟宇接洽的過程。

他說，聽同事說，接到邀請電話的時候，大部分的廟宇都會先「停頓」了一下，然後再委婉地說討論看看再回電 ，主要的因素是從來沒有執行過之外，更重要的還真的是「神明出門」這等大事。有些宮廟說要跟委員討論一下，有些則是說要擲筊請示一下神明，當然也有原本安排好事情要再排開等種種許多理由。第一次聽到同事的回報，心裡涼了一截，也暗暗地呼請老家的玄天上帝幫忙，請祂來跟嘉義市的兄弟們商量一下，一起透過宗教和電影行銷嘉市。

最後，他要感謝嘉邑鎮安宮、武當山玄天上帝廟、湖內里上帝廟、林森里上帝廟、紫微宮、彰武宮、福山宮、龍安宮、真武宮等9家廟宇神明、管委會、董監事會和執事人員的支持，讓記者會和首映會圓滿成功。

他感性的說，當電影放映後跟著市長逐一到每一尊玄天上帝前答謝祂們出席首映會的時候，還真的哽咽了！除了感動，更重要的是各方通力合作讓嘉義市能夠被看見的決心和行動。再次感謝大家的支持，讓小小的廟會咖能夠在人生的成就清單上再記上一筆。