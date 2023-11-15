嘉市明年擴編清潔隊人車 增加每周清運日數

嘉義市資源垃圾逐年增加，資源垃圾回收個體戶老化減少，環保局為提高資源垃圾回收效能，編預算增加30名清潔隊臨時人員，增購3輛資源垃圾車，送議會審查，通過後明年元月起每周清運日數，全市38條清運路線，由現在每周2天逐步增到4天清運。

環保局說，全市共有38條垃圾清運路線，目前共368名清潔人員，資源垃圾清運19組人力，由每周2天增到4天共需增加38名人力，這次預算擴編30名臨時人力，添購3輛資源垃圾車，目前每周2天垃圾資源回收時間周一、周四，或周二、周五，明年擬逐步增到每周4天清運。

針對環保局明年計畫增加資源垃圾回收清運日數，議員及市民大多表示贊同，議員王浩要求臨時人員人事聘用必須公正公平；陳姓市民說，拾荒資源垃圾回收個體戶老化減少，每天資源垃圾增加，沒有人回收，清潔隊每周只清運2天不夠，明年增加4天，方便回收清運，增加回收量，促進循環經濟多贏局面。

環保局說，去年資源回收率54.91%，回收數量共計7萬7039.56公噸，今年列管從事資源回收個體戶（簡稱資收個體戶）共245人，管理方式包括主動稽查輔導列管改善、個體戶自主加入，每年查核是否確實執行資源回收工作，包括環境衛生改善、貯存區域輔導及相關關懷等措施。

資收個體戶族群結構，主要為身心障礙、低收入戶、中低收入戶及年長者為主，多數為弱勢族群，資收個體戶收入常受國際原物料進口價格下跌影響，或因收集物資過程受限交通方式等不便因素，容易陷入生計困境影響。為加強資源回收再利用促進循環經濟，兼顧扶助資收個體戶收入，媒合各界贊助、團體保險、關懷補助或餐敘等措施，強化社會關懷，提供基本保障及福利。