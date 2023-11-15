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嘉縣鹿草焚化爐整改 垃圾暫置費分配惹議

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義報導
嘉義縣鹿草焚化爐9月起整改，垃圾打包暫置水上鄉粗溪村垃圾場，估計近2萬公噸。記者黃于凡／攝影
嘉義縣鹿草焚化爐9月起整改，垃圾打包暫置水上鄉粗溪村垃圾場，估計近2萬公噸。記者黃于凡／攝影

嘉義縣鹿草焚化爐9月至11月整改，環保局將垃圾運至水上鄉粗溪村垃圾場打包暫置，估計共1萬7千多公噸，不過縣府撥給公所每公噸200元的管理費分配引起爭議。有議員說，粗溪村民忍受惡臭卻只獲15萬元，盼比照過去飛灰掩埋回饋金分配比例；對此，縣府表示，再和水上公所協調。

水上鄉長林緗亭說，縣府核撥管理費約340萬元，分兩次給付，公所依照2021年飛灰固化物掩埋回饋金的分配比例，公所拿40%，其餘受汙染地區60%，公所從第1次136萬元額度中，拿92萬元用於維修垃圾車，第2次只會再拿44萬元，剩下60%由3個村莊協調比例，不會占村民便宜。

縣議員楊秀琴昨質詢說，打包暫置的垃圾都沒處理，臭的要命，環保局補助每公噸200元管理費由水上鄉公所分配，但鄰近受臭味、汙水影響的粗溪村、大掘村、塗溝村只分別拿到15萬、20萬、25萬元，比例過低，「不應把村民當成乞丐乞討、和尚化緣」，該給的回饋金要給到位。

楊秀琴認為，2017年鹿草焚化爐飛灰清運至水上掩埋場，當時分配比例為水上鄉公所20%、主要村里塗溝村40%，相鄰村里大掘村、粗溪村各20%，希望照此比例提高粗溪垃圾場的回饋金比例。

環保局長張輝川答詢說，將參考意見再和公所協調調整分配比例，另也加強灑掃及水洗主要道路，至少每周清掃3次、消毒1次。

焚化爐 議員 林緗亭 垃圾車

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