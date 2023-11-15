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解決汽車逆向過涵洞 加裝警示系統

聯合報／ 記者李文德／台南報導
台南仁德區保安路一段潭稅陸橋下方，常有東向車輛行駛北側涵洞，市府昨天裝設非制式交通警示預警系統。記者李文德／攝影
台南仁德區保安路一段潭稅陸橋下方，常有東向車輛行駛北側涵洞，市府昨天裝設非制式交通警示預警系統。記者李文德／攝影

台南仁德區保安路一段潭稅陸橋下方涵洞，南側涵洞僅2.1公尺高、寬度也只約1輛轎車的車頭，東向汽車常選擇走北側涵洞，依駕駛慣例雖屬逆向，長年已形成通行默契，卻不時發生雙向車輛爭道；民眾多次反映後，市府昨天在此裝設台南第1個非制式交通警示系統。有議員希望改善涵洞，市府表示將評估。

火車通行潭稅陸橋，下方涵洞是在地保安里居民要去上崙、後壁厝，或前往台86快速道路都會行經，75歲保安里長顏榮城說，出生的時候就有這問題，常常有大車卡在南側涵洞；顏榮城向記者說明之際，正巧1輛貨車往東，就卡在南側涵洞動彈不得，後方汽、機車紛紛倒車，改走北側涵洞，顏說「你看！就是這樣，對當地不熟就會這樣」。

非制式交通警示預警系統昨啟用，透過雷達偵測東向有車輛行走北側涵洞時，東邊的出入口，警示牌會顯示「來車誤闖」。

市議員陳皇宇指出，涵洞高度、大小不一才是根本問題，由於陸橋地處台鐵鐵軌下、橋旁又是台糖用地，居民希望能夠將南側涵洞往旁挪1公尺寬度，再往下挖1.5公尺，加高、加寬。日前立委王定宇邀約市府會勘，要求提出改善方案。

南市工務局表示，將與台糖、台鐵、市府局處等單位共同到現場會勘，再依照評估結果，1個月內提出改善計畫。

議員 台南 台鐵

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