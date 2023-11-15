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業者頻傳偷倒省成本 嘉市民代籲建水肥廠

聯合報／ 記者魯永明／嘉義報導
嘉義市議員王浩（右）質詢環保局長李佳禾（左）。 記者魯永明／翻攝
嘉義市議員王浩（右）質詢環保局長李佳禾（左）。 記者魯永明／翻攝

嘉義縣市都沒有水肥處理廠，非法傾倒水肥事件時有所聞，有市議員昨天質詢指出，市府各局處明年編列出國考察旅費比3年前增加4.6倍，其中環保局用環境汙染防治基金100萬元出國考察綠能，但基金辦法沒規定可用在綠能，經費應優先用在建水肥廠；對此，嘉市環保局長李佳禾說，會研議設水肥廠。

嘉市環保局指出，嘉市無水肥處理機構，已委託台南市水肥廠處理，有業者反映水肥無法去化問題，也函請他縣市有水肥處理機構協助，呼籲水肥屬於廢棄物、請勿隨意傾倒棄置。

議員王浩質詢說，嘉縣太保魚寮遺址曾有民眾發現水肥業者偷倒水肥至甘蔗田和大排，汙染周遭環境，該水肥業者被查獲後，供稱市區收取水肥後需要傾倒，但嘉縣市沒有設立水肥處理廠，為節省運至外縣市處理的成本才會任意傾倒。

王浩也說，市府各單位出國考察旅費，2020年疫情前230萬元，明年總計1080萬元、增加4.6倍，其中環保局用環境汙染防治基金，編列百萬元出國考察綠能，但基金辦法未規定可用在綠能，要求主計處對各局處編列出國考察旅費要嚴格把關，也希望環保局優先將預算用在建水肥廠，不是拿錢出國考察。

環保局長李佳禾答詢說，綠能發展是趨勢才用空汙基金出國考察，水肥廠會研議設置，防止偷倒。

水肥 考察 廢棄物

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