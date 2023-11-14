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台南登革熱2萬196例 疫情冷區成暖區增添不可確定性

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市今天新增本土登革熱112例，累積2萬196例，防疫重心由疫情熱區轉至暖區。圖／南市衛生局提供
台南市今天新增本土登革熱112例，累積2萬196例，防疫重心由疫情熱區轉至暖區。圖／南市衛生局提供

台南市今天新增本土登革熱112例，累積2萬196例，雖然市區及周遭等熱區的疫情持續下降，但之前冷區成了暖區，為了防止擴散，防疫重心逐步轉至暖區。國家衛生研究院國家蚊媒傳染病防治研究中心防疫顧問杜武俊提醒，防治登革熱沒有其他捷徑，唯有落實孳清再孳清。

112例分別為北區25例，東區及南區各16例，永康區13例，關廟區9例，安南區8例，中西區及歸仁區各6例，安平區及麻豆區各3例，仁德區2例，西港區、佳里區、將軍區、新市區及善化區各1例，年齡介於4歲至84歲。

登革熱防治中心主任蘇世斌表示， 因應南市熱區登革熱疫情持續下降，但暖區如佳里區、麻豆區、新化區及善化區等陸續出現群聚疫情，防疫重心逐步轉至暖區，全力防堵疫情擴散。近期於暖區執行孳生源巡查時，發現社區中仍查獲許多顯而易見的陽性孳生源，戶內如水桶、花盆底盤、花瓶、水生植栽，戶外如盆栽、菜園儲水桶、帆布等都可見到孳生源。

國家衛生研究院國家蚊媒傳染病防治研究中心防疫顧問、中興大學教授杜武俊提醒，雖然天氣早晚逐漸轉涼，但今年是暖冬，氣溫仍十分適宜病媒蚊生存，防治登革熱沒有其他捷徑，唯有落實孳清再孳清，各區民眾皆應多加認識社區中常見積水容器態樣，提升登革熱防疫相關知能，家家戶戶做好環境管理，人人落實清除孳生源，才能使登革熱疫情盡快結束。

衛生局今感謝崁頭山孚佑宮及帆宣系統科技支持南市登革熱防疫，分別捐贈10萬元防疫經費，提供衛生局採購相關防疫物資使用，公私協力共同為守護所有臺南市民健康努力。

登革熱 衛生局 疫情

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