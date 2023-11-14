新住民學做台式點心 嘉義小彈珠涼西丸好玩又好吃

移民署嘉義市服務站邀請嘉義市傳統文化與技藝協會老師陳真真指導新住民製作特色小吃涼西丸；新住民對於這種有如小彈珠的小吃感到新奇有趣，還想製作大顆些和家人分享。服務站主任黃艷薰表示，飲食是文化的核心靈魂，讓新住民透過認識傳統小吃有助融入在地文化與生活。

在彰化和嘉義等地都有個古早味傳統小吃「涼圓」，又稱為涼肉圓或是涼西丸，外皮由太白粉、樹薯粉或是地瓜粉調製而成，晶瑩剔透且富有彈性，內餡可包豬肉、香菇或是紅豆泥等材料，口味有鹹有甜，蒸熟後放到冰塊上降溫冷卻，吃起來清爽又消暑，是許多嘉義人從小吃到大的美食。

陳真真說，涼圓的由來據說是因為夏日天氣炎熱，賣肉圓的店家為了讓大家有食慾，便推出涼圓，並陸續發展出甜餡料的涼西丸。涼西丸的外觀像小彈珠，是她兒時和家人逛菜市場必買的點心，因此想和新住民朋友分享這道承載著她童年回憶的嘉義美食。

越南新住民田妮很開心學會涼西丸的作法，她說，想做大顆一點的涼西丸，吃起來更過癮。

菲律賓新住民芮絲說，她沒有吃過涼西丸，覺得體驗課程很有趣，之後要和婆婆一起在家製作這道台式點心。