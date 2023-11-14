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新住民學做台式點心 嘉義小彈珠涼西丸好玩又好吃

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
菲律賓新住民凱莉（左）和芮絲（右）都是初次接觸台式點心涼西丸。圖／移民署嘉義市服務站提供
菲律賓新住民凱莉（左）和芮絲（右）都是初次接觸台式點心涼西丸。圖／移民署嘉義市服務站提供

移民署嘉義市服務站邀請嘉義市傳統文化與技藝協會老師陳真真指導新住民製作特色小吃涼西丸；新住民對於這種有如小彈珠的小吃感到新奇有趣，還想製作大顆些和家人分享。服務站主任黃艷薰表示，飲食是文化的核心靈魂，讓新住民透過認識傳統小吃有助融入在地文化與生活。

在彰化和嘉義等地都有個古早味傳統小吃「涼圓」，又稱為涼肉圓或是涼西丸，外皮由太白粉、樹薯粉或是地瓜粉調製而成，晶瑩剔透且富有彈性，內餡可包豬肉、香菇或是紅豆泥等材料，口味有鹹有甜，蒸熟後放到冰塊上降溫冷卻，吃起來清爽又消暑，是許多嘉義人從小吃到大的美食。

陳真真說，涼圓的由來據說是因為夏日天氣炎熱，賣肉圓的店家為了讓大家有食慾，便推出涼圓，並陸續發展出甜餡料的涼西丸。涼西丸的外觀像小彈珠，是她兒時和家人逛菜市場必買的點心，因此想和新住民朋友分享這道承載著她童年回憶的嘉義美食。

越南新住民田妮很開心學會涼西丸的作法，她說，想做大顆一點的涼西丸，吃起來更過癮。

菲律賓新住民芮絲說，她沒有吃過涼西丸，覺得體驗課程很有趣，之後要和婆婆一起在家製作這道台式點心。

嘉義市服務站主任黃艷薰表示，服務站每月定期辦理新住民家庭教育暨法令宣導活動，邀請新住民參加，一起瞭解最新的法令政策、不同主題的課程以及認識更多的朋友。這次活動更結合嘉義地檢署和嘉義市政府民政處宣導反賄選、戶政及居停留法令。

活動後參與民眾一起合照。圖／移民署嘉義市服務站提供
活動後參與民眾一起合照。圖／移民署嘉義市服務站提供
陳真真老師（右二）指導參與民眾製作涼西丸。圖／移民署嘉義市服務站提供
陳真真老師（右二）指導參與民眾製作涼西丸。圖／移民署嘉義市服務站提供
越南新住民田妮（右）和通譯青竹（左）製作大顆的涼西丸。圖／移民署嘉義市服務站提供
越南新住民田妮（右）和通譯青竹（左）製作大顆的涼西丸。圖／移民署嘉義市服務站提供

嘉義 新住民 小吃

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