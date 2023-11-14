台南成立文化科技產業聯盟 擘劃獨特文化風貌

台南市文化局今在文創 PLUS 台南創意中心舉行「台南文化科技產業聯盟」成立大會，藉鏈結產官學各界，如將布袋戲、歌仔戲等傳統藝術的大型展演與詮釋，結合5G文化科技應用，加速創造跨域產業生態系。

副市長葉澤山表示，台南市政府今年在數位發展部支持下，獲得補助執行「未來進行市－台南市地方文化特色整合5G應用與落地計畫」，以「科技翻轉古城」為願景，整合地方文化特色資源，擘劃獨特的文化風貌。

數位發展部數位產業署表示，本計畫結合台南地方文化特色，以軟硬體整合的方式，協助 5G 文化科技應用落地。從歷史街區到文物，透過建構產業發展基地與試煉場域，整合硬體、軟體、內容、服務等上下游相關產業，協助地方政府開創並擴大科技應用的範圍，打造文化科技5G產業新發展。

文化內容策進院院長盧俊偉說，「5G 台南文化科技沙龍暨TAICCA產業小聚」首度攜手數位發展部數位產業署與台南市政府共同合作，現場邀請HTC、XRSPACE、華碩雲端、IPLab實驗室、如果劇團等國際知名科技業者分享交流，文策院推動產業發展服務與資源介紹，目的在建立科技產業與內容產業之間交流與合作的平台，提供文化內容、表演、音樂、新媒體、遊戲、動畫、科技等業者參與，作共創降低新型態內容開發技術門檻，激盪更多創新應用以及發展新商業模式，提升台南創作能量。

葉澤山說，台南具備豐富的歷史底蘊，有豐沛的文化內容人才與業者，市府結合台南400年系列行動、台灣燈會及多項在地大型文化藝術節慶，導入5G技術及新興科技的整合應用，讓民眾感受到文化古都的科技風情，將台南打造為文化與科技產業相融合的展演場域。