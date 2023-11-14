台水五區行動辦公室抵梅山偏村 9旬嬤直呼「揪感心」

台水五區行動辦公室列車今天抵達嘉義縣梅山偏鄉雙溪社區，古坑營運所主任組5人團隊前進偏遠地區，深度服務行動不便長輩，辦理繳費、e化帳單服務及反詐宣導等項目；2名高齡90多歲婦人得知台水要來，相約拿帳單來繳費直呼，「揪感心」不用再拜託鄰居幫忙代繳。

台水公司第五區處古坑營運所表示，為落實企業社會責任，行動辦公室在嘉義縣地區至今已辦理7場次，預計每月一次，範圍為雲嘉嘉地區，以台水服務營運所為中心點，選擇轄內偏遠地區，服務交通不便或年長者居多村里社區為設置點。

90多歲偏村雙溪老婦說，知道自來水公司特別來，就約鄰居一起來繳費，平時都是拜託家裡人或鄰居幫忙拿到古坑營運所繳錢，單趟路程就要半小時起，且太久沒自己親自繳錢，內心是會很期待的，一大早就準備好繳費單等人員到，真的是揪感心的服務。

嘉縣偏鄉山區用戶大多使用山泉水等水源，列車宣導自來水經過濾、消毒等淨水程序，確保飲水安全，推廣善用自來水，也可解決枯水期無山泉水可用困擾，並宣導推廣電子、簡訊帳單，朝向無紙化，落實友善環境、永續發展。

台水公司五區處處長蕭淑貞表示，偏鄉用戶多為高齡長者，因近期詐騙日益猖狂，也特別針對辨別收到簡訊內容，勿貿然點擊連結網址作宣導，若民眾收到簡訊有疑問，請撥打服務營運所電話，或撥1910免付費客服專線求證。