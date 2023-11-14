快訊

張秉鈞涉貪助理費喪失參選立委資格 被押近5個月今交保

「近40顆星」國軍退將被扯入共諜案 3被告未羈押理由曝光

台水五區行動辦公室抵梅山偏村 9旬嬤直呼「揪感心」

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
台水五區行動辦公室列車，今天抵嘉縣梅山偏鄉雙溪社區，古坑營運所主任帶領5人團隊，深度服務偏遠地區長輩及反詐宣導。圖／台水公司五區處提供
台水五區行動辦公室列車，今天抵嘉縣梅山偏鄉雙溪社區，古坑營運所主任帶領5人團隊，深度服務偏遠地區長輩及反詐宣導。圖／台水公司五區處提供

台水五區行動辦公室列車今天抵達嘉義縣梅山偏鄉雙溪社區，古坑營運所主任組5人團隊前進偏遠地區，深度服務行動不便長輩，辦理繳費、e化帳單服務及反詐宣導等項目；2名高齡90多歲婦人得知台水要來，相約拿帳單來繳費直呼，「揪感心」不用再拜託鄰居幫忙代繳。

台水公司第五區處古坑營運所表示，為落實企業社會責任，行動辦公室在嘉義縣地區至今已辦理7場次，預計每月一次，範圍為雲嘉嘉地區，以台水服務營運所為中心點，選擇轄內偏遠地區，服務交通不便或年長者居多村里社區為設置點。

90多歲偏村雙溪老婦說，知道自來水公司特別來，就約鄰居一起來繳費，平時都是拜託家裡人或鄰居幫忙拿到古坑營運所繳錢，單趟路程就要半小時起，且太久沒自己親自繳錢，內心是會很期待的，一大早就準備好繳費單等人員到，真的是揪感心的服務。

嘉縣偏鄉山區用戶大多使用山泉水等水源，列車宣導自來水經過濾、消毒等淨水程序，確保飲水安全，推廣善用自來水，也可解決枯水期無山泉水可用困擾，並宣導推廣電子、簡訊帳單，朝向無紙化，落實友善環境、永續發展。

台水公司五區處處長蕭淑貞表示，偏鄉用戶多為高齡長者，因近期詐騙日益猖狂，也特別針對辨別收到簡訊內容，勿貿然點擊連結網址作宣導，若民眾收到簡訊有疑問，請撥打服務營運所電話，或撥1910免付費客服專線求證。

台水公司五區處行動辦公室今天到嘉縣梅山偏鄉雙溪村，發現一用戶水量突增，查看水表快速找到漏水現象。圖／台水公司五區處提供
台水公司五區處行動辦公室今天到嘉縣梅山偏鄉雙溪村，發現一用戶水量突增，查看水表快速找到漏水現象。圖／台水公司五區處提供
嘉縣梅山雙溪村2名高齡90多歲阿嬤，今天得知台水行動辦公室要來，相約拿帳單來繳費直呼「揪感心」，不用再拜託鄰居幫忙代繳。圖／台水公司五區處提供
嘉縣梅山雙溪村2名高齡90多歲阿嬤，今天得知台水行動辦公室要來，相約拿帳單來繳費直呼「揪感心」，不用再拜託鄰居幫忙代繳。圖／台水公司五區處提供
台水五區行動辦公室列車，今天抵嘉縣梅山偏鄉雙溪社區，古坑營運所主任帶領5人團隊，至附近用戶家及沿路向長輩宣導詐騙簡訊。圖／台水公司五區處提供
台水五區行動辦公室列車，今天抵嘉縣梅山偏鄉雙溪社區，古坑營運所主任帶領5人團隊，至附近用戶家及沿路向長輩宣導詐騙簡訊。圖／台水公司五區處提供

鄰居 偏鄉 帳單

延伸閱讀

台水檢驗三和淨水場供電設備 瑪家鄉4村、800戶14日停水7小時

台中大坑1300人苦無自來水 莊競程等人爭取6日將動工

大甲義和里12戶自來水延管 蔡其昌爭取1020萬元補助

台水11月6日起9天下午施工4小時 苗栗、後龍部分停水

相關新聞

2024燈會在台南 主燈基座動土

2024台灣燈會在台南登場，市府規畫歸仁區高鐵站旁、安平區兩大燈區，並結合台南400系列活動，以生肖「龍」為設計方向，市...

台水五區行動辦公室抵梅山偏村 9旬嬤直呼「揪感心」

台水五區行動辦公室列車今天抵達嘉義縣梅山偏鄉雙溪社區，古坑營運所主任組5人團隊前進偏遠地區，深度服務行動不便長輩，辦理繳...

雲林議會請高鐵增班並加開後站 一度碰軟釘子引起不滿

為解決雲林高鐵站旅運量增加帶來站前塞車問題，雲林縣議會決議建請高鐵增加班次並開放後站，以疏解車流，雲林縣長張麗善今天會同...

嘉縣鹿草焚化爐整改 垃圾打包暫置回饋金分配惹議

嘉義縣鹿草焚化爐今年9月至11月整改，環保局將垃圾運至水上鄉粗溪村垃圾場打包暫置，預計共1萬8418公噸，但每公噸200...

雲林主辦114全運會 14億元開工打造國際級運動園區

雲林縣將承辦114年全國運動會，面對國內規模最大、等級最高的運動會，雲林縣政府自籌14.2億元，今天在高鐵特定區動工，將...

議員疑肉品市場內神通外鬼操縱豬價 黃偉哲：若違法送辦

台南市議員林燕祝今天在施政總質詢指出，收到多民豬農的聯合陳情書，檢舉台南肉品市場內神通外鬼，聯手操縱豬價，惡意壓低毛豬販...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。