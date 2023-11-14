雲林議會請高鐵增班並加開後站 一度碰軟釘子引起不滿

為解決雲林高鐵站旅運量增加帶來站前塞車問題，雲林縣議會決議建請高鐵增加班次並開放後站，以疏解車流，雲林縣長張麗善今天會同正副議長及議會各黨團拜會高鐵雲林站表達「增加班次」及「後站分流」的意見，不料未獲站方正面回應，一度引起議員不滿，經一番對話，雲林站同意將地方意見轉達給總公司。

高鐵雲林站105年開通，每年載運人數高於新增的苗栗、彰化兩站；現有靠站班次已無法滿足雲林發展及旅運需求，高鐵雖在今年5月增加2班次南下部分區間列車，但每遇假日及連續假日，仍班班客滿，不敷使旅客需求，加上雲林站接送分流不當，尖峰時間屢屢壅塞交通混亂。

因此議會決議請高鐵增加班次且開放後車站，以紓解車流，符合旅運需求。縣長張麗善和議長黃凱、副議長蔡咏鍀及各黨團召集人與多位議員，拜會高鐵雲林站，轉達增加班次與後站分流的建議，張麗善向站方表示，周5中午以後、周6、周日全天及周1上午，依實際需求每半小時增加1班次，同時開放後站通行，增加車站出入口，以利民眾接送。

高鐵雲林站長林昱宏也轉達總公司回應指出，高鐵已於7月及10月兩度進行整體增班規畫，每周總班次由1016班提升至1039班，假日也都依實際需求增開班次，因班表制定須考量行車及車組調度、運轉設施維修作業並兼顧快速提供城際運輸服務，高鐵將持續觀察旅運需求，規畫適合班次及模式。至於增設後站，依目前站區前站交通規畫及疏導措施已足以因應，將請旅客接送多加利用停車場30分鐘免費停車服務。

這番說明引起議員蔡東富等人不滿，指雲林旅外鄉親多，高鐵附近發展快速，議會才會作出建議案，如今縣長和議長及眾多議員都出面請託了，高鐵竟還是這種回應，叫人豈能接受。議員交相質問，站方一度為難，張麗善和黃凱表示，地方確有此需求今天大家才會出面請命，改天再擇期拜會總公司，期待站方先轉達地方意見。站方同意轉達後，一行人才離去。