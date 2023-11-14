嘉縣鹿草焚化爐整改 垃圾打包暫置回饋金分配惹議

嘉義縣鹿草焚化爐今年9月至11月整改，環保局將垃圾運至水上鄉粗溪村垃圾場打包暫置，預計共1萬8418公噸，但每公噸200元的回饋金分配引起爭議。議員楊秀琴說，粗溪村民忍受惡臭卻只有15萬元，盼比照過去飛灰掩埋分配比例。環保局表示，主要由公所分配將再協調。

議員楊秀琴說，打包暫置的垃圾都沒處理、臭的要命，環保局補助每公噸200元回饋金，由水上鄉公所分配，但鄰近受臭味、汙水影響的粗溪村、大掘村、塗溝村只分別拿到15、20、25萬元，比例過低，不應把村民當成「乞丐乞討、和尚化緣」，該給的回饋金要給到位。

楊秀琴說，2017年鹿草焚化爐飛灰清運至水上掩埋場，也是每公噸200元回饋金，當時分配比例為水上鄉公所20%、主要村里塗溝村40%、相鄰村里大掘村、粗溪村各20%，希望環保局比照過去分配比例，提高這次粗溪垃圾場的回饋金比例，只拿到15萬元很不公道。

環保局長張輝川說，水上鄉公所協助垃圾打包暫置，環保局補助公所每公噸200元管理費，由公所分配額度給村莊，將參考意見再和公所協調，調整回饋金分配比例；另，也應民眾需求，將在主要道路加強灑掃及水洗，至少每周清掃3次、消毒1次。