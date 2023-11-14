雲林主辦114全運會 14億元開工打造國際級運動園區

雲林縣將承辦114年全國運動會，面對國內規模最大、等級最高的運動會，雲林縣政府自籌14.2億元，今天在高鐵特定區動工，將建造一座占地約10公頃可容納1萬5千人，符合國際賽事標準的多功能田徑場「虎尾高鐵運動園區」，包含國際標準田徑場及暖身場，預計趕在114年10月全運會賽前的7月完工，雲林縣議會幾乎全員到齊偕同縣長張麗善一起動土，迎接雲林第2座大型田徑場開工。

雲林縣也邀請上屆全運會鍊球冠亞軍雲林子弟沈智陞、沈又豪兩兄弟到場，立委林文瑞、議長黃凱、副議長蔡咏得及30多名議員、立委參選人丁學忠、邱良閱及雲林縣體育會理事長郭志恆、雲林縣田徑會主委林福地共同主持動土，場面盛大。

工務處長汪令堯說明田徑場新建工程指出，縣府自籌14.21億，土建約占70%，機電30%，由新科營造、佳群機電，及致邦空調3家公司聯合承攬，600個工作天，預計114年7月完工，相關內部的軟硬體工項，也同步在全運會開幕前全部完成。

汪令堯指出，「虎尾高鐵運動園區」位於虎尾特定區建成路、永興路口，距高鐵站很近，交通便利，未來工程含蓋一座田徑場及暖身場、停車場，可容納1萬5千人，整個設計符合國際標準，是雲林縣府近年最大投資案，也是雲林第二座大型田徑場。

縣長張麗善說，雲林成功辦完2021全中運，全國運動會相隔20年，雲林再獲得主辦權，縣府團隊本著全中運的成功經驗，無不用心承辦全運會，縣府更大手筆斥資14.2億元建造一座全新符合國際賽事的標準田徑場，不僅可作為培育選手基地，因靠近高鐵站南來北往交通十分便利，將來可興辦全國性大型活動或音樂會。

張麗善說，為迎接高等級的全運會，縣府以更高規格看待，目前斗南田徑場已不敷使用，才決定開發第二座體育園區，希望在縣府、廠商通力合作下，如期完成田徑場，迎接全運會到來，也希望中央考量地方財源有限，將來協助經費挹注，讓田徑場更完善。