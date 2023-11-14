聽新聞
test
0:00 / 0:00
嘉義市台林街都計道路拖近2個月未完工 黃敏惠要台電正視
嘉義市議員陳家平上午質詢，民眾陳情台林街215巷8公尺寬都計道路工程，市府公告預定9月完工，拖延至今未完工，造成工地積水、鋼筋亂丟，成為登革熱孳生源，又影響居民人車出入，市長黃敏惠說，工程延宕在台電未移除電桿，要求台電正視處理；工務處長蘇文崎表示，台電回覆23日停電移除電桿，道路工程12月20日完工。
陳家平說，文化路觀光夜市管線下地工程，在市府及管線單位協調下，展現行政高效率，1個月完工，但民眾一再陳情的台林街215巷百公尺長的8公尺寬都計道路工程，從4月底施工至今，市府公告預定9月完工，卻拖延至今，造成工地積水、鋼筋亂丟在住家出入處，產生登革熱孳生源，又影響居民人車出入，有居民車子不敢開。
陳家平表示，最近衛生局防治登革熱，為何沒有跨局處協調盡快處理工程延宕，水溝水質不佳有如「黑龍江」產生惡臭，造成居民出入不便，嚴重影響生活環境品質，之前公告預定9月完工，現在完工日期變成遷移電桿。
「不知台電可以這樣！」黃敏惠說，台林街215巷電桿、興業西路電箱遷移，施工前市府都有開協調會，建立連繫平台，避免道路一直開挖，嘉市人口稠密，居民重視生活環境品質，要求台電正視處理。
工務處長蘇文崎表示，台林街215巷都計道路，完工卡在台電電桿未移除，去年工程發包前，已與台電協調，4次催辦台電，仍持續追蹤台電要在本月中旬完成，剩餘工期約20天即可全部完工，台電預計23日停電移除電桿，總工程12月20日完成。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言