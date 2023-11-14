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嘉義市台林街都計道路拖近2個月未完工 黃敏惠要台電正視

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市議員陳家平（右）上午針對民眾陳情台林街215巷8公尺寬都計道路工程延宕，質詢市長黃敏惠（左）。記者魯永明／翻攝
嘉義市議員陳家平（右）上午針對民眾陳情台林街215巷8公尺寬都計道路工程延宕，質詢市長黃敏惠（左）。記者魯永明／翻攝

嘉義市議員陳家平上午質詢，民眾陳情台林街215巷8公尺寬都計道路工程，市府公告預定9月完工，拖延至今未完工，造成工地積水、鋼筋亂丟，成為登革熱孳生源，又影響居民人車出入，市長黃敏惠說，工程延宕在台電未移除電桿，要求台電正視處理；工務處長蘇文崎表示，台電回覆23日停電移除電桿，道路工程12月20日完工。

陳家平說，文化路觀光夜市管線下地工程，在市府及管線單位協調下，展現行政高效率，1個月完工，但民眾一再陳情的台林街215巷百公尺長的8公尺寬都計道路工程，從4月底施工至今，市府公告預定9月完工，卻拖延至今，造成工地積水、鋼筋亂丟在住家出入處，產生登革熱孳生源，又影響居民人車出入，有居民車子不敢開。

陳家平表示，最近衛生局防治登革熱，為何沒有跨局處協調盡快處理工程延宕，水溝水質不佳有如「黑龍江」產生惡臭，造成居民出入不便，嚴重影響生活環境品質，之前公告預定9月完工，現在完工日期變成遷移電桿。

「不知台電可以這樣！」黃敏惠說，台林街215巷電桿、興業西路電箱遷移，施工前市府都有開協調會，建立連繫平台，避免道路一直開挖，嘉市人口稠密，居民重視生活環境品質，要求台電正視處理。　

工務處長蘇文崎表示，台林街215巷都計道路，完工卡在台電電桿未移除，去年工程發包前，已與台電協調，4次催辦台電，仍持續追蹤台電要在本月中旬完成，剩餘工期約20天即可全部完工，台電預計23日停電移除電桿，總工程12月20日完成。

嘉義市議員陳家平質詢，民眾陳情台林街215巷8公尺寬都計道路工程，市府公告預定9月完工，拖延至今未完工，造成工地積水、鋼筋亂丟，成為登革熱孳生源，又影響居民人車出入。記者魯永明／翻攝
嘉義市議員陳家平質詢，民眾陳情台林街215巷8公尺寬都計道路工程，市府公告預定9月完工，拖延至今未完工，造成工地積水、鋼筋亂丟，成為登革熱孳生源，又影響居民人車出入。記者魯永明／翻攝
嘉義市議員陳家平質詢，民眾陳情台林街215巷8公尺寬都計道路工程，市府公告預定9月完工，拖延至今未完工，造成工地積水、鋼筋亂丟，成為登革熱孳生源，又影響居民人車出入。記者魯永明／翻攝
嘉義市議員陳家平質詢，民眾陳情台林街215巷8公尺寬都計道路工程，市府公告預定9月完工，拖延至今未完工，造成工地積水、鋼筋亂丟，成為登革熱孳生源，又影響居民人車出入。記者魯永明／翻攝

台電 登革熱 停電

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