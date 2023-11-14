快訊

士官長推女同事屁股上戰車挨批性騷擾 軍方記2大過卻被法院撤銷

張秉鈞涉貪助理費喪失參選立委資格 被押近5個月今交保

「近40顆星」國軍退將被扯入共諜案 3被告未羈押理由曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉義水肥偷倒頻傳 市議員批出國考察費暴增卻沒錢建水肥廠

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

嘉義市議員王浩上午質詢，市府明年編出國考察旅費暴增4.6倍共1080萬元，其中環保局編列環境汙染防治基金，用百萬元出國考察綠能，但基金辦法未規定可用在綠能，又嘉義沒有水肥處理廠，非法傾倒水肥事件時有所聞，預算應優先用在建水肥廠，要求主計處對出國旅費勿放水。環保局長李佳禾說，會研議設水肥廠。

王浩說，主計處對各局處編列出國考察旅費要嚴格把關，市府觀新處、建設處等單位，以及府外文化局、環保局都編列出國考察旅費，2020年疫情前220萬元，明年增到1080萬元，其中環保局編列環境汙染防治基金，用百萬元出國考察綠能，但基金辦法未規定可用在綠能。

他表示，公視「我們的島」節目曾報導：「有吃就有拉，水肥難題還是要面對」，嘉義縣市都沒有水肥處理廠，嘉義市也沒有水肥站，非法傾倒水肥事件，時有所聞。嘉義縣太保魚寮遺址，有民眾發現水肥業者偷倒水肥至甘蔗田和大排，汙染周遭環境，向環保局檢舉。

遭查獲的水肥業者表示，市區收取水肥後，需要傾倒，但嘉義縣市沒有設立水肥處理廠，為節省運至外縣市處理的成本，才會任意傾倒，水肥是每個人都會產生的廢棄物，過去農業時代把水肥當肥料，部分業者就會直接倒入農田，現今社會增加土壤累積汙染物質風險。

王浩要求環保局優先將預算用在建水肥廠，不是拿錢出國考察。環保局長李佳禾說，綠能發展是趨勢，用空汙基金出國考察，嘉義縣市無水肥廠，水肥業者必須運送到鄰近雲林、台南處理，環保局會研議設置，防止偷倒。

水肥 考察

延伸閱讀

台灣最不想結婚城市在嘉義 黃敏惠提解方

嘉義配天宮12年1次「海表聖會」 27天遶境20日起駕

嘉市忠孝世賢多叉路口 待轉區爭議終於有解決方案

《車頂上的玄天上帝》嘉義首映會 難得一見9尊神明駐駕看電影

相關新聞

嘉大30名校友農會總幹事 展售農特產祝賀母校104周年校慶

嘉義大學將於本月17日、18日於蘭潭校區舉辦「校友總幹事回娘家暨農特產品展售」，將有來自全台40家農會逾30名嘉大校友農...

路亞竿環保釣魚賽26日虎頭埤開辦 開放網路報名限200人

台南市政府推廣「路亞釣魚」 ，下午宣布舉辦「虎頭埤水與綠-路亞竿環保釣魚比賽」，開放網路報名。比賽預計26日、參加者購票...

台水五區行動辦公室抵梅山偏村 9旬嬤直呼「揪感心」

台水五區行動辦公室列車今天抵達嘉義縣梅山偏鄉雙溪社區，古坑營運所主任組5人團隊前進偏遠地區，深度服務行動不便長輩，辦理繳...

雲林議會請高鐵增班並加開後站 一度碰軟釘子引起不滿

為解決雲林高鐵站旅運量增加帶來站前塞車問題，雲林縣議會決議建請高鐵增加班次並開放後站，以疏解車流，雲林縣長張麗善今天會同...

嘉縣鹿草焚化爐整改 垃圾打包暫置回饋金分配惹議

嘉義縣鹿草焚化爐今年9月至11月整改，環保局將垃圾運至水上鄉粗溪村垃圾場打包暫置，預計共1萬8418公噸，但每公噸200...

雲林主辦114全運會 14億元開工打造國際級運動園區

雲林縣將承辦114年全國運動會，面對國內規模最大、等級最高的運動會，雲林縣政府自籌14.2億元，今天在高鐵特定區動工，將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。