嘉義水肥偷倒頻傳 市議員批出國考察費暴增卻沒錢建水肥廠

嘉義市議員王浩上午質詢，市府明年編出國考察旅費暴增4.6倍共1080萬元，其中環保局編列環境汙染防治基金，用百萬元出國考察綠能，但基金辦法未規定可用在綠能，又嘉義沒有水肥處理廠，非法傾倒水肥事件時有所聞，預算應優先用在建水肥廠，要求主計處對出國旅費勿放水。環保局長李佳禾說，會研議設水肥廠。

王浩說，主計處對各局處編列出國考察旅費要嚴格把關，市府觀新處、建設處等單位，以及府外文化局、環保局都編列出國考察旅費，2020年疫情前220萬元，明年增到1080萬元，其中環保局編列環境汙染防治基金，用百萬元出國考察綠能，但基金辦法未規定可用在綠能。

他表示，公視「我們的島」節目曾報導：「有吃就有拉，水肥難題還是要面對」，嘉義縣市都沒有水肥處理廠，嘉義市也沒有水肥站，非法傾倒水肥事件，時有所聞。嘉義縣太保魚寮遺址，有民眾發現水肥業者偷倒水肥至甘蔗田和大排，汙染周遭環境，向環保局檢舉。

遭查獲的水肥業者表示，市區收取水肥後，需要傾倒，但嘉義縣市沒有設立水肥處理廠，為節省運至外縣市處理的成本，才會任意傾倒，水肥是每個人都會產生的廢棄物，過去農業時代把水肥當肥料，部分業者就會直接倒入農田，現今社會增加土壤累積汙染物質風險。

王浩要求環保局優先將預算用在建水肥廠，不是拿錢出國考察。環保局長李佳禾說，綠能發展是趨勢，用空汙基金出國考察，嘉義縣市無水肥廠，水肥業者必須運送到鄰近雲林、台南處理，環保局會研議設置，防止偷倒。