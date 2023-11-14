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環球科大明年退場…幼兒園耶誕心願樹恐將熄燈 負責人透露下一步

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣環球幼兒園「心願樹」今天如期點亮，今年預計招募500份耶誕禮物為家扶兒圓夢，目前已達標8成，歡迎民眾參與認捐。記者陳苡葳／攝影
雲林縣環球幼兒園「心願樹」今天如期點亮，今年預計招募500份耶誕禮物為家扶兒圓夢，目前已達標8成，歡迎民眾參與認捐。記者陳苡葳／攝影

雲林縣環球幼兒園連續17年發起「心願樹」活動，為雲林家扶兒募得2萬4768份夢想中的耶誕禮物，第18年禮物招募活動今天如期展開，環球幼兒園負責人、前環球科技大學董事長許淑敏說，雖然是最後一年以校之名舉行公益活動，但「在沒有希望時就要創造希望」，未來將以環球為名，成立文教基金會或協會，持續點亮社會。

雲林家扶中心扶助的9歲張小妹是發展遲緩兒童，因40多歲張父患有心血管疾病，需定時追蹤血壓，但家中經濟拮据，她與姐姐討論後決定為爸爸許願一部血壓機，用盡所學的中文在卡片上寫下心願；7歲吳小弟說，冬天時媽媽手腳容易冰冷、難以入睡，他想要一部電暖爐，讓媽媽睡一場好覺，2人小小年紀一片孝心，令社工感動。

許淑敏今天號召世界華人工商婦女企管協會大台中分會、台中市分會、南投分會及台中市醫師夫人聯誼會、台大媽媽聯誼會等民間組織認捐心願禮物，副縣長謝淑亞也捐助3萬元響應。

許淑敏、雲林家扶主委陳燦勳及主任廖志文等人，今天齊聚環球幼兒園廣場點亮心願樹；她回憶，心願樹首度在2006年點亮，18年來從未間斷，小苗已長成大樹，為上萬名家扶兒遮蔭圓夢，也幾乎點亮一個孩子長至成年的人生路。

環球幼兒園辦學有成，曾獲雲林縣私立幼兒園評鑑特優，招收的幼兒人數多達百名，目前仍有50名孩童就讀中，學校今年還獲雲林縣教學卓越獎，許淑敏前年則獲頒雲林縣社教有功惠風獎；團隊目前仍營運虎尾國小非營利幼兒園、台電公司雲林區營業處職場互助教保服務中心。

外界關心幼兒園與心願樹，是否會隨環球科大明年7月走入歷史後熄燈，許淑敏說，「公益是終極目標，我會努力走到人生最後一刻！」學校退場不代表終點已到，而是象徵全新的開始，透露將以基金會或協會模式，繼續辦學、推動公益。

第18屆環球心願樹招募500份耶誕禮物，今起至12月12日前，歡迎民眾認捐並親送禮物至雲林家扶中心，詳細可洽詢環球幼兒園（05）5370988分機7315或7316。

雲林縣環球幼兒園「心願樹」活動今起至12月12日招募500份耶誕禮物為家扶兒圓夢。記者陳苡葳／攝影
雲林縣環球幼兒園「心願樹」活動今起至12月12日招募500份耶誕禮物為家扶兒圓夢。記者陳苡葳／攝影

雲林 幼兒園

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