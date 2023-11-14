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假日一票難求 張麗善籲高鐵雲林站增停靠班次

中央社／ 雲林縣14日電
雲林縣長張麗善。圖／聯合報系資料照片
雲林縣長張麗善。圖／聯合報系資料照片

假日返回雲林高鐵班次班班客滿、供不應求，導致雲林民眾轉至嘉義站及台中站乘車；縣長張麗善今天拜會高鐵雲林站請託增加雲林站停靠班次、開放後站通行，解決一票難求問題。

雲林縣政府工務處今天告訴中央社記者，高鐵雲林站自民國105年開通，每年每班次載運人次皆高於同時啟用之苗栗、彰化，亦高於嘉義站，顯示雲林縣旅外鄉親眾多。

但高鐵停靠雲林班次少，導致雲林民眾轉移至嘉義站及台中站乘車，造成民眾不便；為此，張麗善與雲林縣多名議員今天上午至高鐵雲林站拜會，討論「高鐵雲林站增加停靠班次」與「高鐵雲林站前後站分流」等兩議題。

張麗善說，建議高鐵公司週五中午以後、週六全日、週日全日、週一上午，平均每半小時增加1班停靠雲林站的班次，滿足民眾實際需求。

此外，高鐵雲林站乘客上下車未進行適當分流，尖峰時間及連續假期站區交通壅塞、動線混亂；建議開放後站通行，比照高鐵嘉義站設置多個出入口，以及接送區環狀設置，供民眾來往分流。

高鐵公司表示，已於今年7月及10月兩度進行整體性增班規劃，每週總班次由1016班提升至1039班進一步提升旅客的便利性；7月時已優先針對中南部週日北返的旅運需求，增開週日北上3車次，其中2班次皆有停靠雲林站。

有關增設後站，高鐵公司指出，依目前站區前站交通規劃及疏導措施已足以因應，另請旅客於接送時可多加利用雲林站特約嘟嘟房停車場享有30分鐘內免費停車服務；高鐵公司將持續觀察旅運需求，規劃適合班次及模式，以符合整體旅客需求。

雲林 高鐵 嘉義

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