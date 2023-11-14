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善化酒廠啤酒好喝是這原因 啤酒文化園區整建將有新貌

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導
台酒董事長丁彥哲說，善化啤酒文化園區改善工程將採開放式設計，打造啤酒街跟友善空間。記者莊曜聰／攝影
台酒董事長丁彥哲說，善化啤酒文化園區改善工程將採開放式設計，打造啤酒街跟友善空間。記者莊曜聰／攝影

台南善化啤酒廠年產啤酒約1200萬打，占全台總產量3成左右，主要供應嘉義以南到台東的市場需求，有民眾說善化酒廠出產的啤酒特別醇厚，「懂喝」的會特別指定，而這全歸功於水質；善啤2004年成立啤酒文化園區引入觀光工廠營運模式，即將滿20年，台灣菸酒股份有限公司將投入近4000萬預算更新軟硬體，並重新招商，帶給園區新風貌，並串連周邊景點。

台酒公司董事長丁彥哲表示，善化啤酒文化園區近年僅小規模改善外觀，考量使用用已經有一段時間，未來將進行戶外景觀改造工程重塑營區景觀，改造入口、行人友善空間，採開放式設計打造戶外啤酒街，設置兒童遊戲設施及美化涼亭及水池設施，改善原有廁所等公共設施。

立委郭國文指出，善化啤酒廠地理環境優越，周邊有山上花園水道博物館、台史館南科考古館、善糖園區等文史景點，串連起來對在地觀光很有助益，之前他曾多次在此招待友人，聽說有業者不敵疫情衝擊退出，覺得很可惜，希望台酒能盡快活化園區，重現風華。

丁彥哲說，原定從2025年開始分3年辦理，先委託專業廠商規劃再發包施工，希望進度能提前，目前園區辦理招商，已經有在地業者表達高度意願，投標後最快在明年農曆春節前就能進駐，提供更為善的餐飲及消費服務，台南市政府26日的國產牛肉行銷活動也將在此舉行。

有民眾指出，善化啤酒廠生產的啤酒特別醇厚甘咧，在斗南、烏日、善化都服務過的善化啤酒廠廠長邱金生說，水占釀造啤酒過程的95％，包括酸鹼度、軟硬、礦物質含量都有些微不同，善啤用的水來自曾文、烏山頭水庫，水質好產品自然好，品酒師盲測時的確嘗出特別風味，目前主要供應嘉義以南市場。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

善化啤酒廠成立啤酒文化園區快滿20年，台酒公司將投入預算整建，未來將有新風貌。記者莊曜聰／攝影
善化啤酒廠成立啤酒文化園區快滿20年，台酒公司將投入預算整建，未來將有新風貌。記者莊曜聰／攝影
善化啤酒廠水源來自曾文、烏山頭水庫，因為水質好，民眾說出產的啤酒特別好喝。記者莊曜聰／攝影。
善化啤酒廠水源來自曾文、烏山頭水庫，因為水質好，民眾說出產的啤酒特別好喝。記者莊曜聰／攝影。
善啤啤酒文化園區原有業者不敵疫情熄燈，目前重新招標，預計新業者在農曆春節前就能進駐。記者莊曜聰／攝影
善啤啤酒文化園區原有業者不敵疫情熄燈，目前重新招標，預計新業者在農曆春節前就能進駐。記者莊曜聰／攝影

嘉義 水質 台南

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