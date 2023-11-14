阿里山貴賓館古蹟修復竣工 揭開日本皇族休憩所面紗

曾為蔣公行館之一，嘉義縣定古蹟阿里山貴賓館，是全國第二高海拔古蹟，經林業署嘉義分署斥資6226.8萬元，歷時9年多調查、規畫設計及施工，今年5月修復完工，榮獲2023年嘉義縣舊建築景觀營造類建築園冶獎，今天是委外營運投標最後一天，未來遊客將可入內一窺日本皇族高級休憩所，揭開蔣公行館的神秘面紗。

阿里山貴賓館位於阿里山森林遊樂區內，面積約321.8坪，修復完工，代表農業部參選第23屆公共工程金質獎外，更榮獲2023年嘉義縣舊建築景觀營造類建築園冶獎，整修參照日治原始建築圖說，將屋面、煙囪、內外牆面及木地板等依原貌整修外，因應未來展示及空間活化，導入除濕、保暖空調設備。

嘉義分署指出，修復歷程經前期調查研究、鋼架防護、規畫設計、因應計畫審查、工程修復完成及取得許可使用，共耗時9年，挹注經費約6226萬8千多元，也因地勢及空間限制，逐一克服施工搬運材料及保存文物的困難。

為使遊客了解歷史及建築特色，嘉義分署在內部設置多媒體互動導覽設備，運用360度旋轉鏡頭，可即時觀看屋架內棟札、幣串、垂木及透氣窗等，目前委託營運管理標租作業中，未來有作品展覽、影片投影、餐飲服務、解說導覽及手作課程等日式宿泊、茶道、花藝、棋藝等體驗。

嘉義分署表示，台灣的貴賓館建築多半指日治時期皇室來訪時的居所空間，因特別為皇室「興建」而被冠上貴賓館之名，在台灣有草山貴賓館、角板山貴賓館、阿里山貴賓館、壽山貴賓館，保存最完整且仍保留原始建築圖面就是阿里山貴賓館。