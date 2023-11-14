快訊

統一收回信義誠品店址自營 首家星巴克旗艦店有望了？

時間敲定了！藍白明早二次協商「名單曝光」 馬英九將出席當見證人

恐怖車禍！日本千葉母女過馬路遭車撞1死1傷 台籍女駕駛遭逮

聽新聞
test
0:00 / 0:00

阿里山貴賓館古蹟修復竣工 揭開日本皇族休憩所面紗

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉義分署歷時9年完成阿里山貴賓館研究調查及修復工程，內部空間採原貌修復保存，圖為洋館04會客室。圖／林業署嘉義分署提供
嘉義分署歷時9年完成阿里山貴賓館研究調查及修復工程，內部空間採原貌修復保存，圖為洋館04會客室。圖／林業署嘉義分署提供

曾為蔣公行館之一，嘉義縣定古蹟阿里山貴賓館，是全國第二高海拔古蹟，經林業署嘉義分署斥資6226.8萬元，歷時9年多調查、規畫設計及施工，今年5月修復完工，榮獲2023年嘉義縣舊建築景觀營造類建築園冶獎，今天是委外營運投標最後一天，未來遊客將可入內一窺日本皇族高級休憩所，揭開蔣公行館的神秘面紗。

阿里山貴賓館位於阿里山森林遊樂區內，面積約321.8坪，修復完工，代表農業部參選第23屆公共工程金質獎外，更榮獲2023年嘉義縣舊建築景觀營造類建築園冶獎，整修參照日治原始建築圖說，將屋面、煙囪、內外牆面及木地板等依原貌整修外，因應未來展示及空間活化，導入除濕、保暖空調設備。

嘉義分署指出，修復歷程經前期調查研究、鋼架防護、規畫設計、因應計畫審查、工程修復完成及取得許可使用，共耗時9年，挹注經費約6226萬8千多元，也因地勢及空間限制，逐一克服施工搬運材料及保存文物的困難。

為使遊客了解歷史及建築特色，嘉義分署在內部設置多媒體互動導覽設備，運用360度旋轉鏡頭，可即時觀看屋架內棟札、幣串、垂木及透氣窗等，目前委託營運管理標租作業中，未來有作品展覽、影片投影、餐飲服務、解說導覽及手作課程等日式宿泊、茶道、花藝、棋藝等體驗。

嘉義分署表示，台灣的貴賓館建築多半指日治時期皇室來訪時的居所空間，因特別為皇室「興建」而被冠上貴賓館之名，在台灣有草山貴賓館、角板山貴賓館、阿里山貴賓館、壽山貴賓館，保存最完整且仍保留原始建築圖面就是阿里山貴賓館。

阿里山第一代貴賓館誕生於1927年朝香宮鳩彥王到訪，為接待日本皇室於阿里山俱樂部後方加建洋館；目前現存的是1935年以「始政四十周年記念台灣博覽會」為由，興建的第二代貴賓館，就是剛修復完成的阿里山貴賓館；1949年後蔣中正將此做為度假住所及接待外賓。

嘉義分署將阿里山貴賓館內的和館06警衛辦公室，整修後規畫為多媒體導覽解說空間。圖／林業署嘉義分署提供
嘉義分署將阿里山貴賓館內的和館06警衛辦公室，整修後規畫為多媒體導覽解說空間。圖／林業署嘉義分署提供
透過鏡頭讓遊客一覽阿里山貴賓館的和館屋架內垂木與透氣孔，瞭解其歷史及建築特色。圖／林業署嘉義分署提供
透過鏡頭讓遊客一覽阿里山貴賓館的和館屋架內垂木與透氣孔，瞭解其歷史及建築特色。圖／林業署嘉義分署提供
遊客未來可透過多媒體互動導覽設備觀看阿里山貴賓館的和館屋架內棟札與幣串。圖／林業署嘉義分署提供
遊客未來可透過多媒體互動導覽設備觀看阿里山貴賓館的和館屋架內棟札與幣串。圖／林業署嘉義分署提供
阿里山貴賓館是全台仍保留原始日治建築藍晒圖的唯一貴賓館。圖／阿里山林鐵及文資處提供
阿里山貴賓館是全台仍保留原始日治建築藍晒圖的唯一貴賓館。圖／阿里山林鐵及文資處提供
嘉義縣定古蹟「阿里山貴賓館」經林業署嘉義分署修復完工後，榮獲2023年建築園冶獎，目前辦理委外營運標租中。圖／林業署嘉義分署提供
嘉義縣定古蹟「阿里山貴賓館」經林業署嘉義分署修復完工後，榮獲2023年建築園冶獎，目前辦理委外營運標租中。圖／林業署嘉義分署提供

貴賓 阿里山 建築

延伸閱讀

秋冬限定美景 阿里山頂石棹琉璃光影如夢幻仙境讓人著迷

人間仙境！茶園步道正當紅 「嘉義行旅．覓茶香」短影音流量破百萬

阿里山公路興建明隧道管制 20分鐘放行1次

退休警察疑勾結山老鼠集團盜伐阿里山牛樟 嘉檢聲押5人獲准

相關新聞

2024燈會在台南 主燈基座動土

2024台灣燈會在台南登場，市府規畫歸仁區高鐵站旁、安平區兩大燈區，並結合台南400系列活動，以生肖「龍」為設計方向，市...

阿里山貴賓館古蹟修復竣工 揭開日本皇族休憩所面紗

曾為蔣公行館之一，嘉義縣定古蹟阿里山貴賓館，是全國第二高海拔古蹟，經林業署嘉義分署斥資6226.8萬元，歷時9年多調查、...

台灣最不想結婚城市在嘉義 黃敏惠提解方

嘉義市議員鄭光宏上午質詢，引用2018年健康大賞大調查，針對婚姻看法，詢問全台超過8000名網友，發現台灣最不想結婚的城...

台南孔廟販賣部遭強拆？ 市府痛斥未經查證就惡意攻擊

民眾黨中央委員張凱鈞日前於媒體投書，指南市孔廟文化基金會執行長石牧民「無視文資法相關規範，未經申請就強拆孔廟」，文化局今...

長者租屋難 黃偉哲：會協助媒介

年長者租不到房子的情形日益嚴重，南市有議員昨天質詢指出，幫打了20多通電話發現屋主都不願租給65歲以上老人家，盼市府拿出...

嘉市忠孝、世賢路口 待轉區明年改善

嘉義市忠孝路南向慢車道與世賢路口的待轉區，長年來被機車族詬病設計不佳，恐被後方車輛追撞，因此常有騎士直接左轉到機慢車引道...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。