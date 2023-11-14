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台灣最不想結婚城市在嘉義 黃敏惠提解方

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市議員鄭光宏（右）質詢市長黃敏惠（左）。記者魯永明／翻攝
嘉義市議員鄭光宏（右）質詢市長黃敏惠（左）。記者魯永明／翻攝

嘉義市議員鄭光宏上午質詢，引用2018年健康大賞大調查，針對婚姻看法，詢問全台超過8000名網友，發現台灣最不想結婚的城市，竟不是都會區，是嘉義市，建議市府搶救少子化，調整施政方向，政策及補助，應導向提升結婚率，減緩新生兒數斷崖。

市長黃敏惠答詢，她那個時代媽媽生5個，有兄弟姊妹真的很好。她覺得應該是那個時代普遍社會價值。今年小一入學2300多人，但是今年出生只有1200多人，少子化是國安問題。目前中央有成立少子化辦公室，希望從中央到地方，大家一起努力解決這個問題。

鄭光宏說，嘉市近10年新生兒出生數屢創新低，今年恐將跌破1200人，專家直指，台灣婚生子女比例高達96%，少子女問題煞不住，「結婚率下降才是關鍵」，中研院與醫界認為要解決少子女化應「鼓勵早婚早生」。

戶政資料顯示，嘉市103年新生兒有2100人，但今年9月底，新生兒出生下滑至845人，推估全年將跌破1200人。為搶救少子女化，行政院2018年成立專責辦公室，近年投入超過4000億，市府也提高生育津貼、健全托嬰、育兒環境，仍難以挽回新生兒出生下滑頹勢。

審計部111年決算報告，提出20-44歲（適婚年齡），各年齡組平均超過五成未婚，是台灣生育率屢創新低原因。戶政資料顯示，嘉市25-44歲未婚比例，同樣超過五成，達52.52%。細究男未婚、女未嫁比例，男性未婚比例高達58.86%，女性未婚比例則為46.37%。審計部提醒：『重視婚育價值，是翻轉少子女化的關鍵』，政府未來應針對不同年齡、性別、婚姻狀態者，選擇目標群眾，做更有效的宣傳。

鄭光宏提醒，過去政策及政府相關預算都是放在「結婚後」的生育津貼、健全托嬰、育兒環境等，但現在的問題是，年輕人根本不想結婚，因此未來施政重點應該轉向，透過政策引導搭配預算及相關補助，鼓勵年輕人早婚、早生，以減緩新生兒出生數雪崩式斷崖。

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