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嘉市忠孝、世賢路口 待轉區明年改善
嘉義市忠孝路南向慢車道與世賢路口的待轉區，長年來被機車族詬病設計不佳，恐被後方車輛追撞，因此常有騎士直接左轉到機慢車引道，卻又被警方攔下取締未兩段式左轉，有議員昨天再次質詢要求改善；市府交通處表示，明年將以增加車道、修改安全島、挪移待轉區方式改善。
市府交通處長許啟明解釋，要解決此問題須從上游車流量檢討，機車從忠孝路往南，到達世賢路口前都是靠右行駛，會在進入世賢路口時運用標線、路標引導分流，待轉格並調整到機慢車道引道內，這樣左轉機車可直接轉入，不會再發生爭道現象。
市議員王浩昨定期會上質詢說，機車族認為待轉區設計不良，但多年來市府只是小幅修改，問題還是沒有解決。
許啟明答詢指出，已邀請專家學者實地會勘，並與相關單位於道安會報上取得共識，明年進行改善計畫，但擬將原本慢車道2車道規畫成右轉、直行、左轉3車道，因應畫出3個車道，路幅不夠寬，所以部分安全島會削減，讓行車通暢。
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