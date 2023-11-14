聽新聞
test
0:00 / 0:00

雲林土庫災損補助 農民怨太嚴

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林報導
雲林土庫鎮農民質疑公所對農作災損補助的條件太嚴苛，昨天說明會農民情緒激動。記者蔡維斌／攝影
雲林土庫鎮農民質疑公所對農作災損補助的條件太嚴苛，昨天說明會農民情緒激動。記者蔡維斌／攝影

雲林縣土庫鎮公所被農民指控小犬颱風勘災不公，申報許多作物未獲補助，嚴重剝奪權益，代表會昨天協助公所開說明會，吸引200多名農民參加，鎮長陳特凱說明因20%面積災損才能補助是惡法，引起全場反彈、對話多次中斷；最後決議公所複勘造冊、再次呈報處理。

縣府農業副處長蔡耿宇說，近日將會同農改場再指導土庫鎮公所相關勘驗技巧，進入災損複勘，以符合事實所需。

土庫鎮代會副主席李學傑昨邀集開說明會，鎮民代表不分藍綠幾乎全出席，多名農民質疑並憤慨指出，小犬颱風離開1、2個月了，雲林各鄉鎮也已完成勘災作業，唯獨土庫農民申報的玉米等作物很多沒通過，損害不能光看表面，根爛、減產都是損失，「難道勘災也要分藍綠？還是土庫農民卡細漢，否則怎麼申報都沒過」。

昨現場一致要求公所複勘，有農民不滿說田早已翻耕了，新作物也長出來了，去哪裡看災損？

鎮長陳特凱則強調和農民站一起，他說，公所依法行政，目前規定災損面積20%以上才補助，因每人認定不同，才造成勘查人員與農民認定差異爭議，使行政處處掣肘，建請中央納入天氣參數適時公告免現勘受損率。

不過鎮長的發言被鎮代主席王錦文駁斥，災損認定本就要訂定標準；農民則紛紛要求公所放寬認定。立委蘇治芬也說，損害精算不易加上作物有延遲性受損，政府有從寬認定的作法，公所搞成這樣令人感到居心叵測。

農民 災損 小犬颱風

延伸閱讀

影／土庫勘災嚴苛爆發民怨 鎮長指災損20%規定是惡法引爭議

雲林厚工學18日登場 9大策展倉庫看見百年工藝傳承

土庫鎮公所遭質疑颱風勘災不周 農民訴求複審從寬

睽違20年承辦全運會 雲林主場館在虎尾交通、停車將成考驗

相關新聞

2024燈會在台南 主燈基座動土

2024台灣燈會在台南登場，市府規畫歸仁區高鐵站旁、安平區兩大燈區，並結合台南400系列活動，以生肖「龍」為設計方向，市...

長者租屋難 黃偉哲：會協助媒介

年長者租不到房子的情形日益嚴重，南市有議員昨天質詢指出，幫打了20多通電話發現屋主都不願租給65歲以上老人家，盼市府拿出...

嘉市忠孝、世賢路口 待轉區明年改善

嘉義市忠孝路南向慢車道與世賢路口的待轉區，長年來被機車族詬病設計不佳，恐被後方車輛追撞，因此常有騎士直接左轉到機慢車引道...

嘉縣朴子配天宮海表聖會 20日起遶境

嘉義縣朴子配天宮12年一科的海表聖會，20日起展開為期27天遶境祈福，將走遍7鄉鎮53庄巡安賜福，昨天置天台上呈疏文稟告...

雲林土庫災損補助 農民怨太嚴

雲林縣土庫鎮公所被農民指控小犬颱風勘災不公，申報許多作物未獲補助，嚴重剝奪權益，代表會昨天協助公所開說明會，吸引200多...

雲林最大策展「雲林厚工學」 18日北港糖廠盛大登場

雲林最大場策展「The MEGA Yunlin 雲林厚工學」將於本月18日在北港糖廠盛大開展，縣長張麗善今天主持開幕前記...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。