雲林土庫災損補助 農民怨太嚴

雲林縣土庫鎮公所被農民指控小犬颱風勘災不公，申報許多作物未獲補助，嚴重剝奪權益，代表會昨天協助公所開說明會，吸引200多名農民參加，鎮長陳特凱說明因20%面積災損才能補助是惡法，引起全場反彈、對話多次中斷；最後決議公所複勘造冊、再次呈報處理。

縣府農業副處長蔡耿宇說，近日將會同農改場再指導土庫鎮公所相關勘驗技巧，進入災損複勘，以符合事實所需。

土庫鎮代會副主席李學傑昨邀集開說明會，鎮民代表不分藍綠幾乎全出席，多名農民質疑並憤慨指出，小犬颱風離開1、2個月了，雲林各鄉鎮也已完成勘災作業，唯獨土庫農民申報的玉米等作物很多沒通過，損害不能光看表面，根爛、減產都是損失，「難道勘災也要分藍綠？還是土庫農民卡細漢，否則怎麼申報都沒過」。

昨現場一致要求公所複勘，有農民不滿說田早已翻耕了，新作物也長出來了，去哪裡看災損？

鎮長陳特凱則強調和農民站一起，他說，公所依法行政，目前規定災損面積20%以上才補助，因每人認定不同，才造成勘查人員與農民認定差異爭議，使行政處處掣肘，建請中央納入天氣參數適時公告免現勘受損率。

不過鎮長的發言被鎮代主席王錦文駁斥，災損認定本就要訂定標準；農民則紛紛要求公所放寬認定。立委蘇治芬也說，損害精算不易加上作物有延遲性受損，政府有從寬認定的作法，公所搞成這樣令人感到居心叵測。