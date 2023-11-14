嘉縣朴子配天宮海表聖會 20日起遶境

嘉義縣朴子配天宮12年一科的海表聖會，20日起展開為期27天遶境祈福，將走遍7鄉鎮53庄巡安賜福，昨天置天台上呈疏文稟告，並為媽祖黃、黑旗開光。廟方表示，今年開放小孩子躦龍虎擔祈求平安解厄，也首度請媽祖從故宮南院搭糖鐵五分車到蒜頭糖廠，帶動觀光。

配天宮董事長蔡承宗說，媽祖巡香安境有數百年歷史，1975年以來重新規畫舉辦古香路安境，辦過4次，「海」代表天上聖母有海上守護神之稱，「表」代表媽祖起駕前設立天台向上蒼稟告起駕，「聖會」代表神聖活動。

昨天由道長依古禮科儀上呈疏文，向上天稟告祈求活動順利，蔡承宗等人放開鸚鵡，展示百鳥朝鳳儀式；預計20日上午7時15分發炮起駕，12月16日晚上回駕入廟安座，走遍當年隸屬台南州東石郡的朴子、東石、布袋、義竹、鹿草、太保、六腳7鄉鎮，並到231間友宮會香。

廟方規畫，24日晚間駐駕布袋新塭嘉應廟，適逢當日有燈花媽祖一同巡安，特別開放信眾擲筊求花，12月1日配天宮開基媽首度從故宮南院搭小火車前往蒜頭糖廠、12月9日東石港口宮有特殊的百鳥朝鳳儀式、12月24日下午5時舉辦媽祖祀宴暨古董神轎展，席開數千桌恭宴媽祖。