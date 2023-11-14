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長者租屋難 黃偉哲：會協助媒介

聯合報／ 記者鄭惠仁林伯驊／台南報導
台南市長黃偉哲。圖／聯合報系資料照片
台南市長黃偉哲。圖／聯合報系資料照片

年長者租不到房子的情形日益嚴重，南市有議員昨天質詢指出，幫打了20多通電話發現屋主都不願租給65歲以上老人家，盼市府拿出對策，讓長輩有安居處所。市長黃偉哲說，會協助媒介有需求的老年人租屋；市府也表示，安平區的長青公寓正辦理招商委外修建營運案，要轉型為養生村。

黃偉哲說，透過公部門協調以提升房東出租意願，未來社會住宅評估規畫部分比例提供長者申請，閒置的學生宿舍，也可租給長輩。

市議員吳禹寰昨質詢關心中央擴大租金補貼專案申請情形，指出此措施忽略老年人的租屋需求，南市65歲以上長者34萬人，要解決愈來愈嚴重的屋主不願租房給老人家問題，且南市委外公辦租屋的僅有私立仁愛之家56個房間，希望能增加，也要善加利用長青公寓，打造市民負擔得起的收費。

社會局長盧禹璁說，南市老人有租屋需求約8%，目前全市列冊獨居長者2895人，其中具福利身分1062人，有公私協力推動獨居老人服務計畫，另，長青公寓要轉型養生村，具居住、醫療、日照、訓練功能。

從事出租的李姓仲介說，長輩租屋最大困難是預算與行情落差大，且通常來租者已無其他親友，令人憂心萬一有狀況無人知曉，建議老人租房若能一次性繳清房租、提供緊急連絡窗口，租屋成功率更高。

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