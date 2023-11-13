中老年為涉選舉刑案高風險族群 嘉檢攜手藥局、診所反賄送小禮物

針對明年總統立法委員選舉，嘉義地檢署為加強向民眾宣導反賄選，本月15日起攜手嘉義縣市20家診所、藥局宣導「選舉不骯髒，全嘉保健康」，民眾只要前往指定地點填寫問卷、拍張照，完成反賄選任務，可獲贈小禮物，還有機會獲得文青戳章。

嘉義地檢署分析自2018年1月至2023年6月間所舉辦之各項公職人員選舉，嘉義地區涉犯妨害選舉刑事案件共計3803件，其中60歲以上中老年被告占6成，是高風險族群，所以特別鎖定「熟齡世代」為反賄選宣導重點對象。

嘉檢表示，有鑑於社區的藥局、診所、衛生所、醫院等基層醫事機構較貼近民眾生活，且年長者容易接觸，故透過結盟合作，讓反賄選的法律觀念融入日常生活。另針對長輩族群，已結合社區關懷據點持續積極進行宣導，以避免長輩誤觸法網。