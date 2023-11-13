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中老年為涉選舉刑案高風險族群 嘉檢攜手藥局、診所反賄送小禮物

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義地檢署本月15日起攜手嘉義縣市20家診所、藥局宣導「選舉不骯髒，全嘉保健康」。圖 /嘉義地檢署提供
嘉義地檢署本月15日起攜手嘉義縣市20家診所、藥局宣導「選舉不骯髒，全嘉保健康」。圖 /嘉義地檢署提供

針對明年總統立法委員選舉，嘉義地檢署為加強向民眾宣導反賄選，本月15日起攜手嘉義縣市20家診所、藥局宣導「選舉不骯髒，全嘉保健康」，民眾只要前往指定地點填寫問卷、拍張照，完成反賄選任務，可獲贈小禮物，還有機會獲得文青戳章。

嘉義地檢署分析自2018年1月至2023年6月間所舉辦之各項公職人員選舉，嘉義地區涉犯妨害選舉刑事案件共計3803件，其中60歲以上中老年被告占6成，是高風險族群，所以特別鎖定「熟齡世代」為反賄選宣導重點對象。

嘉檢表示，有鑑於社區的藥局、診所、衛生所、醫院等基層醫事機構較貼近民眾生活，且年長者容易接觸，故透過結盟合作，讓反賄選的法律觀念融入日常生活。另針對長輩族群，已結合社區關懷據點持續積極進行宣導，以避免長輩誤觸法網。

與嘉義地檢署合作辦理「選舉不骯髒，全嘉保健康」反賄選活動的醫事機構及藥局包括，太保市保祥藥局、朴子市長安藥局、布袋鎮崇德家庭醫學科診所、大林鎮萬有藥局、一富藥局、水上鄉永裕成西藥、民雄鄉七星藥局、梅山鄉太田藥粧藥局、正麒牙醫診所、竹崎鄉仁壽藥局、番路鄉博勝藥局、中埔鄉祥安藥局、大埔鄉衛生所、阿里山鄉山芙蓉藥局、鹿草鄉全信藥局、東石鄉長生健保藥局、新港鄉全安藥局、嘉義市東區仁藥集藥局、西區浩然堂中藥房、祥太醫院。除完成反賄選任務可領取小獎品外，還有機會獲得期間限定的「治賄保健」創意文青戳章。

嘉義地檢署本月15日起攜手嘉義縣市20家診所、藥局宣導「選舉不骯髒，全嘉保健康」。圖 /嘉義地檢署提供
嘉義地檢署本月15日起攜手嘉義縣市20家診所、藥局宣導「選舉不骯髒，全嘉保健康」。圖 /嘉義地檢署提供
嘉義地檢署本月15日起攜手嘉義縣市20家診所、藥局宣導「選舉不骯髒，全嘉保健康」。圖 /嘉義地檢署提供
嘉義地檢署本月15日起攜手嘉義縣市20家診所、藥局宣導「選舉不骯髒，全嘉保健康」。圖 /嘉義地檢署提供
嘉義地檢署攜手嘉義縣市20家診所、藥局宣導反賄選。圖 /嘉義地檢署提供
嘉義地檢署攜手嘉義縣市20家診所、藥局宣導反賄選。圖 /嘉義地檢署提供

藥局 嘉義 賄選

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