雲林最大策展「雲林厚工學」 18日北港糖廠盛大登場

雲林最大場策展「The MEGA Yunlin 雲林厚工學」將於本月18日在北港糖廠盛大開展,縣長張麗善今天主持開幕前記者會,讓大家先睹為快,展區包括傳承400年歷史文化、9大倉庫特色展覽、8大衛星場館、藝師大作及上百攤精選市集、美食,表示是2023年不容錯過最強的策展,邀請民眾一起共襄盛舉,認識雲林人最驕傲的「厚工學」。

今天記者會由縣長張麗善、議長黃凱、副議長蔡咏鍀帶領逐一為每個館場開箱,主辦單位巧妙安排五感體驗營特色,搶先開箱6大倉庫-5大雲林學,引領大家傾聽古今藝術對話,了解百年工藝精髓。張麗善表示,這場大型策展邀請國際級「舞鈴劇場」演出,透過音樂及圖騰交織的協奏曲帶領看見生命那道美麗彩虹,象徵北港糖廠活化重生,此外FOCA馬戲團精采表演,歡迎大家來觀賞這場為期16天的雲林最大場策展。

張麗善說,雲林豐富的傳統產業、宗教文化及工藝成就,經過時間淬鍊,激盪出創意風采,雲林的蛻變充滿震撼,雲林的故事充滿感動,想了解雲林的人絕不能錯過這次策展。

文觀處長陳璧君表示,「雲林厚工學」今天開箱,「神工學」館潮科技祈願長廊,可運用手機掃描特製的神明壽金上傳給神明,沉浸式劇場+藝閣花車,重返第二個過年實境;「農業學」館運用輸送帶及數位餐桌概念,讓民眾在餐桌與雲林相遇,看見智慧農業;「共享學」設置小賣所,分享雲林的好;「觀光學」運用沉浸式體驗帶領從海到山探索自然人文,走訪不同的雲林風情;「未來學」透過QRcode輸入,呈現100個雲林未來的AI生活想像。

陳璧君說,除雲林五大學,更有三大特色主題館,「布袋戲故鄉的未來式」、燈會原鄉的「燈藝風華」及大規模芭比娃娃展覽;8大衛星場館北港朝天宮、北港武德宮、北港水道頭文化園區、北港大復戲院、北港文化中心、北港舊登記所、義民廟及集雅軒皆有精采活動,一睹北港風采。

策展期間推出許多限量厚工聯名商品,口湖第一鰻波工坊、金湖休閒農業發展協會及北港手厚商號聯名「厚工便當」;台糖冰棒也破天荒搭上厚工聯名潮推出「厚工冰棒」;北港朝天宮、武德宮推出加持的「厚工香火袋」及眾多文創「厚工小物」。