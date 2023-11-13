米其林綠星主廚端「烏龍茶牛肉湯」 台南市府將辦國產牛肉行銷

天氣逐漸轉涼，正適合來碗熱呼呼牛肉湯的時候！台南市政府將在11月26日於善化啤酒廠舉辦「饗牛幸福-2023國產牛肉行銷活動」，另13、30日也推出「到店消費享優惠」，市長黃偉哲今為活動揭開序幕，他強調台南清燙牛肉湯遠近馳名，更有多家業者榮獲米其林指南入選殊榮，邀請全國民眾來台南品嘗牛肉湯的幸福滋味。

下午記者會現場，市府邀請今年首摘米其林綠星的主廚簡天才與黃市長共同製作新開發的「烏龍茶牛肉湯」，米其林指南入選餐廳的阿村牛肉湯也端出特色風味牛肉湯，現場香味撲鼻，令人食指大動。

黃偉哲表示，英國《國家地理旅遊》雜誌日前選出30個全球最酷景點，台南入選理由之一正是擁有許多美食小吃，可見台南美食深受海內外肯定。台南在地擁有優質牛肉，搭配各店獨特的高湯，讓台南清燙牛肉湯遠近馳名，2022至2023年多家業者連續榮獲米其林指南入選餐廳及必比登推介店家名單，可見獨特風味讓人無法抵擋。

農業局長李建裕說，台南肉牛飼養量為6都第1，年供應屠宰數更是獨占鰲頭。為讓更多人了解、享用優質台南牛肉，26日在善化啤酒廠舉辦主場活動，邀集6家清燙牛肉店家現場烹調，當日將在10點半、11點半及下午1點等3個時段開放現場紙本銅板價(50元)牛肉湯購物劵限量索取，並結合觀光旅遊局開發的「旅行台南APP」，提供線上票劵限量領取，同時也搭配「南得極品」、「台南人帶路」、「美食偵探誌」等粉絲團或部落客管道，互動就有機會獲得票劵，不論持紙本或線上票劵均可在現場以50元兌換一碗牛肉湯，無票劵民眾也可在現場購買牛肉湯。

活動當天還邀集台南創意國產牛肉店家，提供牛肉捲、刈包、漢堡、牛雜丼、洋葱鹽麴牛肉湯等中、西式匠心獨具的美食；另有豐富的農產、畜產等好物饗牛市集，消費集章抽獎。更特別的是，還可線上報名參加 「玩味牛肉體驗」，品嘗簡天才以烏龍茶加進湯底熬煮，開發出的烏龍茶牛肉湯。