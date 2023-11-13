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台南某剉冰腸桿菌超標7萬倍 衛生局：今年已有7件被罰

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台灣消費者保護協會今公布南市6家剉冰配料腸桿菌科超標店家，衛生局前往店家抽驗。圖／南市衛生局提供
台灣消費者保護協會今公布南市6家剉冰配料腸桿菌科超標店家，衛生局前往店家抽驗。圖／南市衛生局提供

台灣消費者保護協會今公布南市6家剉冰配料腸桿菌科超標店家，衛生局表示，已前往超標店家抽驗及稽查製作過程中、工作人員衛生狀況、保存方式，若有不符規定，將依食品安全衛生管理法第17條、48條規定，要求限期改善，若再次抽驗仍不符衛生標準，處3萬元以上300萬元以下罰鍰。

台灣消費者保護協會在台南抽驗4件綠豆沙冰，3件不合格，抽驗4件台南的剉冰甜湯配料，也是3件超標，其中一家甜湯配料腸桿菌科超標7萬倍。

南市衛生局表示， 為維護市民夏季食用飲冰品衛生安全，今年前10月針對手搖飲店、青草茶飲店、連鎖咖啡店、超商、冰果店等場所販售的飲料、冰品及配料，共抽驗232件檢體，20件初驗不合格，經限期改善後，7件複抽結果為不符標準並已依法處分，其餘都符合規定。

衛生局強調，台灣消費者保護協會公布的剉冰配料雖不適用「冷凍食品及冰類」衛生標準，但微生物的動態消長與製造及販賣場所衛生狀況有直接關係，因此，食品業者仍應以符合食品良好衛生規範準則，使用符合衛生標準或有關規定的原材料等自主管理為優先，自源頭降低可能造成微生物汙染的風險，以確保製售食品安全及衛生。消費者若有任何食品安全衛生問題，請洽詢衛生局食品藥物管理科免費服務專線0800-285-000。

衛生局 抽驗 消費者

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