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貼文市場2尾滷鯽魚+1苦瓜封要790元 南市府：警方查辦假訊息

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
有人在爆料公社貼文指在台南市佳里黃昏市場熟食攤購買兩尾滷鯽魚加一個苦瓜封，要價790元，台南市法制處訪市場滷鯽魚實際價格。圖／南市府法制處提供
有人在爆料公社貼文指在台南市佳里黃昏市場熟食攤購買兩尾滷鯽魚加一個苦瓜封，要價790元，台南市法制處訪市場滷鯽魚實際價格。圖／南市府法制處提供

日前有民眾在爆料公社貼文指台南市佳里黃昏市場熟食攤購買2尾滷鯽魚加1個苦瓜封，要價790元，市長黃偉哲要求查明。經法制處與經濟發展局實地訪價，飽卵的母鯽魚依大、小每尾價格約40至70元不等，認為原貼文網友恐涉散布不實訊息，有觸法之虞，移請警方查辦。

台南市政府表示，法制處已在11月11日至13日到鴨母寮、延平等傳統市場及和緯、尚青、後甲、崇義、利南等黃昏市場販售滷鯽魚的熟食攤查核，也到鳳凰城等自助餐店及傳統飯桌仔阿和肉燥飯、悅津鹹粥等了解滷鯽魚的價格，由於鯽魚有卵與否、卵飽滿度及魚身大小均影響到價格，訪查結果1台斤約180至280元不等，1尾售價約在50元至100元間。

法制處也與經發局市場處至佳里黃昏市場查看，黃昏市場內僅有一販售滷鯽魚的攤位，1台斤售價200元，1尾約40至70元，另苦瓜封1個40元，並無原貼文文所說的高價。又蔥烤鯽魚一般屬餐廳的冷盤菜色，以台南高檔的五星級餐廳，1份1尾蔥烤鯽魚售價亦也超過250元。

法制處表示，由查核結果合理懷疑此貼文屬不實訊息，隨意誤導民眾，擾亂民生經濟，將請警察局調查假訊息。法制處籲請民眾消費前應先詢問價格，有消費疑義可撥打1950消費者服務專線諮詢，切勿輕信不實訊息。另目前社群媒體發達，法制處提醒民眾，勿貼文散布不實訊息，若擾亂市場秩序或傷害商家信譽，將有觸法之虞。

有人在爆料公社貼文指在台南市佳里黃昏市場熟食攤購買兩尾滷鯽魚加一個苦瓜封，要價790元，台南市法制處訪市場滷鯽魚實際價格。圖／南市府法制處提供
有人在爆料公社貼文指在台南市佳里黃昏市場熟食攤購買兩尾滷鯽魚加一個苦瓜封，要價790元，台南市法制處訪市場滷鯽魚實際價格。圖／南市府法制處提供

黃昏市場 售價 台南

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