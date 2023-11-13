貼文市場2尾滷鯽魚+1苦瓜封要790元 南市府：警方查辦假訊息

日前有民眾在爆料公社貼文指台南市佳里黃昏市場熟食攤購買2尾滷鯽魚加1個苦瓜封，要價790元，市長黃偉哲要求查明。經法制處與經濟發展局實地訪價，飽卵的母鯽魚依大、小每尾價格約40至70元不等，認為原貼文網友恐涉散布不實訊息，有觸法之虞，移請警方查辦。

台南市政府表示，法制處已在11月11日至13日到鴨母寮、延平等傳統市場及和緯、尚青、後甲、崇義、利南等黃昏市場販售滷鯽魚的熟食攤查核，也到鳳凰城等自助餐店及傳統飯桌仔阿和肉燥飯、悅津鹹粥等了解滷鯽魚的價格，由於鯽魚有卵與否、卵飽滿度及魚身大小均影響到價格，訪查結果1台斤約180至280元不等，1尾售價約在50元至100元間。

法制處也與經發局市場處至佳里黃昏市場查看，黃昏市場內僅有一販售滷鯽魚的攤位，1台斤售價200元，1尾約40至70元，另苦瓜封1個40元，並無原貼文文所說的高價。又蔥烤鯽魚一般屬餐廳的冷盤菜色，以台南高檔的五星級餐廳，1份1尾蔥烤鯽魚售價亦也超過250元。