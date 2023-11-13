台南議員要求加速沙崙醫院開發 黃偉哲盼分期營運

位於台南市歸仁區的成功大學沙崙醫療服務與創新園區預計2031年完工，無黨籍台南市議員吳禹寰今天在議會質詢時要求加快開發期程，台南市長黃偉哲盼先完工的部分可先營運。

吳禹寰今天在市議會質詢表示，他4年多前在議會質詢時，要求市府重視大新豐地區民眾就醫需求，爭取在歸仁區沙崙興建市立醫院，後來獲中央重視，擴大規劃為沙崙醫療服務與創新園區，猶如只要1杯牛奶，市府卻給了1頭牛，中央則給了1座牧場。

他說，感謝中央及市府與成大的配合，不僅嘉惠台南市民，甚至全國民眾都可受惠，但計畫中的沙崙醫院要到2031年才啟用，整整花費10年，反觀市立安南醫院從定案到完工僅3年多，希望能加快開發期程。

黃偉哲答詢表示，沙崙醫院經費已獲行政院核定，希望工程奠基後早點申請建造，就可早日動工，讓工程早日完成，工程雖預計於2031年完工，但因有分期程，盼屆時先完工的部分可以先營運。

台南市政府衛生局提供資料指出，沙崙醫院為國家重大建設，今年9月獲衛生福利部籌設許可後，目前委由專業顧問公司執行基本設計，預計11月23日舉行奠基典禮，基礎設計今年完成後再送中央核定，未來工程若招標順利，預計明年動土。

台南市衛生局指出，此計畫由成功大學主導、統籌與規劃，於申請建照前，尚需辦理工程招決標作業及工程履約執行等工作項目，市府將全力協助，成大沙崙醫院除兼顧區域需求、兒童醫學與國際醫療，也具平衡城鄉差距、優化罕病照護、發展特色醫療、精進尖端醫療及緊急應變醫院功能等特色。