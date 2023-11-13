饗牛幸福行銷活動 品嘗台南牛肉湯幸福滋味

天氣轉涼，適合來一碗熱呼呼台南牛肉湯！台南市政府將於26日舉辦「饗牛幸福-2023國產牛肉行銷活動」。市長黃偉哲今天邀請全國民眾來台南品嘗牛肉湯的幸福滋味。

這項國產牛肉行銷活動26日在善化啤酒廠舉辦，黃偉哲今天出席記者會為活動揭開序幕。現場邀請今年首摘米其林綠星的主廚簡天才與黃偉哲共同製作新開發的「烏龍茶牛肉湯」；米其林指南入選餐廳的「阿村」牛肉湯也端出特色風味牛肉湯，現場香味撲鼻，令人食指大動。

黃偉哲說，英國「國家地理旅遊」雜誌日前選出30個全球最酷景點，台南入選理由之一正是擁有許多美食小吃，可見台南美食深受海內外肯定。尤其台南在地擁有優質牛肉，搭配各店獨特高湯，讓台南清燙牛肉湯遠近馳名，2022至2023年多家業者連續榮獲米其林指南入選餐廳及必比登推介店家名單，可見其獨特風味讓人無法抵擋。歡迎各地鄉親賞遊台南、大啖台南牛肉及購買伴手禮，還可參加「台南購物節」抽大獎。

台南市農業局表示，台南肉牛飼養量六都第1，年供應屠宰數在全國更是獨占鰲頭，由善化肉品市場合格屠宰，急送新鮮國產牛肉的在地優勢，使得台南牛肉料理深受饕客喜愛。26日在善化啤酒廠活動，邀集6家清燙牛肉店家現場烹調，當天上午10時30分、11時30分，以及下午1時等3個時段開放現場紙本銅板價(新台幣50元)牛肉湯購物券限量索取。

農業局新聞稿表示，活動結合台南市觀光旅遊局開發的「旅行台南APP」，提供線上票券限量領取，同時搭配「南得極品」、「台南人帶路」、「美食偵探誌」等粉絲團或部落客管道，互動就有機會獲得票券，不論持紙本或線上票券均可在現場以50元兌換一碗牛肉湯，無票券民眾也可在現場直接向店家購買牛肉湯品嚐。

26日活動邀集台南創意國產牛肉店家提供中、西式牛肉美食；民眾可線上報名參加「玩味牛肉體驗」，品嚐以烏龍茶加進湯底熬煮，開發出的烏龍茶牛肉湯；也可報名「國產牛肉熟成料理講座」，以國產牛肉熟成分切技術結合食材、搭配器皿等不同角度顛覆對國產牛肉的認識。

「饗牛幸福-2023國產牛肉行銷活動」配合26家國產牛肉店家推出「到店消費享優惠」，活動期間今天起到月底，優惠資訊可至FB「南得極品」粉絲專頁或「好南入手」網站(https://www.haonanbuy.com/)了解活動內容。