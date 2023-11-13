南科特定區目加溜灣大道西延 首段12月通車

台南市政府強化南科園區周邊道路工程，南科特定區L、M區的目加溜灣大道西延工程，預計於12月可通車至善化區文昌路口，未來進出南科園區交通將更便捷。

台南市政府地政局人員今天告訴中央社記者，這段工程由目加溜灣大道與台19甲線路口往西延伸，採分段施工，預計於2027年與南科園區的南科北路相接。

地政局指出，其中台19甲線路口至善化區文昌路口約700公尺路段，總經費新台幣2億餘元，去年開始施工，目前主工程已完成，正進行標線畫設等工程，預計12月辦理通車。後續預估明年6月底可通車至善化區三民路，未來進出南科園區不用再繞經善化鬧區，估計在尖峰時段可為上班族節省不少時間。

地政局指出，南科園區發展快速，相關聯外道路在通勤尖峰時段車流量驚人，市府結合中央相關單位陸續開闢道路，包括通往國道8號新市交流道南科聯絡道高架轉向工程、國道1號安定交流道下安定東路通往南科園區等工程，預估於近期通車，交通可望大幅改善。