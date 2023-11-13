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2024台灣燈會主燈基座動土 「龍來台灣」台南見

中央社／ 台南13日電

2024台灣燈會明年在台南市舉辦。位於高鐵台南站周邊「高鐵燈區」主燈設置預定地，今天舉辦主燈「龍來台灣」基座動土。主燈除了高達22公尺，光源電力並結合綠能與節能概念。

明年2月24日至3月10日舉辦的2024年的第35屆台灣燈會

，以「榮耀台南 光彩台灣」為主題，也是睽違16年再次於台南璀璨登場。台南市長黃偉哲、交通部觀光署副署長周廷彰，以及多位市議員今天出席高鐵台南站周邊的「高鐵燈區」主燈設置預定地主燈基座動土祈福儀式。

黃偉哲說，主燈場地離高鐵站非常近，對於南來北往參觀燈會民眾非常方便。屆時隨龍年到來也揭開「台南400」序幕，不僅晚上有台灣燈會，白天還有台灣國際蘭展，邀請民眾明年台灣燈會台南見。

台南市觀光旅遊局今天新聞稿表示，主燈「龍來台灣」由中華民俗藝術基金會董事長林明與、中研院院士李豐楙共同命名，結合易經乾卦與考究民俗禮儀祝禱元素，隱含龍年主燈對台南400年致敬之意，命名語意簡易、容易琅琅上口，直觀呈現國人對台灣燈會揚名國際，歡迎國際旅客都來台灣期待。

「龍來台灣」由藝術家彭力真設計與製作，創作靈感來自台南大天后宮殿前石柱飛龍神韻及型態，結合具象與抽象的大型立體內發光燈籠手法，塑造主燈氣宇非凡的王者之風，彰顯台灣燈會在台南的榮耀。

依觀旅局資料，主燈作品高達22公尺，不同往年台灣燈會，主燈光源電力結合綠能與節能概念，採太陽能發電科技，大幅降低大型燈籠作品總用電量；此外，主燈除維持整體造型自轉一圈外，龍的左右前臂將配置機電控制軸承元件，使台灣燈會跨越過往主燈動態限制。

同時，因台南市享有著名太陽能光電產業，主燈邀請台南大學綠能科技系教授傅耀賢及其研發團隊，將太陽能封裝材料EVA及碳60原子元素加入主燈造型創作中，展演時創造動態驚豔與視覺變化，增加展演豐富性，呈現神龍威風凜凜之姿。

台灣燈會 高鐵

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