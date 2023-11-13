雲林厚工學18日登場 9大策展倉庫看見百年工藝傳承

為期16天的「The MEGA Yunlin雲林厚工學」18日登場，縣長張麗善今天在宣傳記者會上搶先開箱9大策展倉庫中的6座倉庫，邀請大家到雲林傾聽古今對話，從中認識百年工藝傳承精髓。

雲林縣政府文化觀光處今天在雲林縣北港糖廠舉行「The MEGA Yunlin雲林厚工學」宣傳記者會，以Opening party為主軸，象徵著北港糖廠自2005年關廠沉寂18年後，以文化資產身分再次重生。

張麗善說，雲林縣在傳統產業、宗教文化及相關工藝的成就，經長時間淬鍊積累，多元文化與在地元素薈萃，得以醞釀雲林特殊風情；透過「雲林厚工學」策展活動，將完整論述雲林縣在台灣多種產業的重要發展性，以及所挾帶的台灣在地文化、族群、信仰等多元價值及特色資產。

文化觀光處長陳璧君指出，記者會開箱9大策展倉庫的其中6座倉庫，並搶先為大家公布5大學策展內容，包括「神工學」、「農業學」、「共享學」、「觀光學」、「未來學」。

此外3大特色主題館，將呈現「布袋戲故鄉的未來式」、燈會原鄉「燈藝風華」，以及全台灣最大規模的「芭比娃娃展覽」。

陳璧君強調，本次策展更與文化部合作推出校外文化體驗計畫，透過辦理雲西深度文化觀光體驗方式，帶領學生到各地藝文場域、觀光亮點進行體驗與歷史走讀，更藉由具體的參與、互動的過程，培養多元、創意加值的學習環境，落實培育藝文人才，更將藝術融於生活每一角落，豐富學生們視野。

文化觀光處表示，為期16天的「The MEGA Yunlin雲林厚工學」18日登場，集結3大沿海鄉鎮、9大倉庫特色展覽、3大特色主題館、8大衛星場館、30組表演團體，以及50堂分享體驗免費課程、上百攤精選市集，是2023年不容錯過的大型策展活動。