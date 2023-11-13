台南智慧交通新美學 總圖候車亭科技感不失古樸

台南市立圖書館總館門口近期出現一座新穎候車亭，由知名剪紙藝術家楊士毅設計，融合圖書館總館特色和地景，配備彩色LCD螢幕，具備現代科技感卻不失古樸魅力。

台南市交通局長王銘德今天表示，市府推動智慧交通，大台南公車導入多項科技智慧設施，致力打造科技與美學兼具人文智慧城市。這次力邀楊士毅設計候車亭外觀，搭配總圖意象，以「閱讀」為主題，將候車亭設計成一座象徵教育與生命的宇宙，代表圖書館對教育的重視、對生命的關懷。

王銘德說，透過展現文化底蘊象徵市民對美好事物渴望，同時又不失簡潔、現代風格，與總圖建築可互相融合又彼此呼應。新設置總圖智慧候車亭不僅融合創意設計，搭配彩色LCD螢幕面板提供即時到站資訊，方便市民查詢路線時刻，以及掌握候車時間和行程規劃。

台南市公共運輸處長吳俁之指出，總圖已成為東橋地區地標和生活中心，這座候車亭也採加大尺寸，形塑地區公共運輸節點，此外夜間也加入光環境元素，呈現日夜不同風貌，民眾到總圖不妨拍照打卡一探風采。