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土庫鎮公所遭質疑颱風勘災不周 農民訴求複審從寬

中央社／ 雲林縣13日電

農業部上月公告颱風小犬災害補助玉米等農作物，雲林土庫鎮公所遭質疑勘災不周全，造成農民未能獲得災害補償，今天數百人向公所提訴求，要求複審時從寬認定，鎮公所允諾會協助爭取權利。

土庫鎮代表會副主席李學傑今天召開會議，上百名農民與主席王錦文等人參與，眾人對於鎮公所在颱風小犬過後勘災不周全提出諸多疑問，要求鎮公所為農民著想，複審時從寬認定。

農民在會議上提到，颱風小犬在全台造成農業災損嚴重，褒忠、元長等鄰近鄉鎮玉米等災損皆有補助，反觀土庫玉米、青蔥等未獲得災害補助，認為公所人員勘查不周全，甚至揚言要罷免土庫鎮長陳特凱。

李學傑表示，土庫鎮的災損補助只有落花生合格，其餘皆不合格，但鄉民代表田間觀察，青蔥等農作物都達到災損標準但申請卻沒過，所以大家希望土庫鎮公所可以幫忙，「我們不是抗爭，是訴求」。

民進黨立委蘇治芬說，因颱風小犬侵台，中央有公告20項作物達到災害補助標準，一再強調從寬從速從簡，沒想到結果是如此，引起民怨；蘇治芬認為，勘災應該要從寬認定，她直接問陳特凱，是否需要協助，處理後續問題。

陳特凱未正面回答蘇治芬的問題，他說，鎮公所在10日函請農業部依循110年8月上旬西南氣流豪雨公告免現勘受損率；他重申，公所絕對跟農民站在一起，為農民增取權益。

土庫鎮公所強調，颱風小犬造成的農業損失狀況確實不同以往，但公所勘查同仁是依法行政，再次呼籲農民對於勘查判定不合格的田區有疑慮者，應循農業部規定流程向公所提出申覆，勘查人員會儘速複勘。

農民 颱風 災損

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