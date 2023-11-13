成大沙崙醫院本月底奠基 南市議員：要牛奶給了牧場

將斥資192億元興建的成大沙崙醫院，即將在11月23日奠基，明年上半年動土，2031年完工，市府表示，工程分期，先完工的部分會先營運，由於政院已核定第1期經費92億元，希望能加速作業。衛生局表示，此醫院地下室將增加戰備醫療需求，因應未來可能的需求。

台南市議員吳禹寰說，他剛一當選議員就提案建議在新豐區設置醫院，原來是要1杯牛奶，但有市府、成大醫院的幫助，給了1頭牛，後來又有行政院的加碼，給了一座牧場，希望成大沙崙醫院能快點興建，滿足地方發展與民眾的需求。

市長黃偉哲說，沙崙醫院總經費192億元，成大醫院自付80億元，目前行政院已核定第1期經費92億元。他說，既然經費已經到位，奠基後該設計、該規畫的就可提早進行及完成，早點申請建造，就可早日動工，讓工程早日完成。他表示，工程預計2031年完工，但因工程有分期，先完工的部分就會先營運。

衛生局表示，沙崙醫院為國家重大建設，今年9月獲衛生福利部籌設許可後，目前委由專業顧問公司執行基本設計，預計23日舉行奠基典禮，基礎設計今年完成後再送中央核定，未來若工程招標順利，預計明年動土。

此計畫由成功大學主導、統籌與規畫，於申請建照前，尚需辦理工程招決標作業及工程履約執行（含細部設計作業、交通影響評估作業、都市設計審議作業）等工作項目，市府將全力協助相關作業執行。

衛生局說，成大沙崙醫院的規畫，除了兼顧區域需求、兒童醫學與國際醫療，也具有平衡城鄉差距、優化罕病照護、發展特色醫療、精進尖端醫療及緊急應變醫院功能設計的服務特色。