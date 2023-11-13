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台南梅嶺果樹專區卡關15年 國有林地解編今終成立

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南梅嶺果樹專區2009年推動卡關15年，今天終於成立。圖／郭國文辦公室提供
台南梅嶺果樹專區2009年推動卡關15年，今天終於成立。圖／郭國文辦公室提供

台南市楠西區梅嶺農民因在國有林地種植果樹，屬占用不但沒農保，災損也無法獲得補償，爭取林地解編多年不成。經立委郭國文協助今天在楠西梅嶺成立「全國第一個果樹專區」，預計年底土地可陸續供農民承租。農業部代理部長陳駿季承諾林地解編後，農業部仍會在農水路、灌溉區等部分進行資源投入，確保果樹專區的產業發展。

陳駿季表示，果樹專區可以結合梅嶺休閒農業區發展觀光，符合農業部推動的六級產業。目前台灣還有其他類似的解編案，希望梅嶺可以成為典範。

梅嶺風景區發展協會總幹事許鴻文表示，郭國文上任就關心協調梅嶺果樹專區，很多果樹種植都是從日據時期開始，後因為屬林務地，梅子產地已就從200公頃逐漸減少變成50公頃，對農民與梅子產量都受到衝擊，很期待果樹專區可以帶動農業與周遭發展。

國產署長曾國基除了說明承租方式外，也強調國產署一定會用最快的速度，讓土地盡快活化。

郭國文指出，核定計畫的300公頃中有185公頃符合解編條件，從林業用地轉換成農業用地，將大幅鬆綁規範，未來將由台南市政府移交給國產署，預計12月辦理說明會後，便可供農民承租。

郭國文表示，梅嶺果樹專區從2009年推動到現在，走了將近15年的計畫，終於至今林地順利解編，果樹專區也正式成立。

郭國文說，自己在台南縣政府服務時，就聽過梅嶺果樹專區，沒想到自己2019當選立委後，竟然還沒有具體進度，主要這涉及跨部會的複雜議題，導致進度緩慢。

台南梅嶺果樹專區2009年推動卡關15年，今天終於成立。圖／郭國文辦公室提供
台南梅嶺果樹專區2009年推動卡關15年，今天終於成立。圖／郭國文辦公室提供
台南梅嶺果樹專區2009年推動卡關15年，今天終於成立。圖／郭國文辦公室提供
台南梅嶺果樹專區2009年推動卡關15年，今天終於成立。圖／郭國文辦公室提供
台南梅嶺果樹專區2009年推動卡關15年，今天終於成立。圖／郭國文辦公室提供
台南梅嶺果樹專區2009年推動卡關15年，今天終於成立。圖／郭國文辦公室提供
台南梅嶺果樹專區2009年推動卡關15年，今天終於成立。圖／郭國文辦公室提供
台南梅嶺果樹專區2009年推動卡關15年，今天終於成立。圖／郭國文辦公室提供

郭國文 農民 農業部

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