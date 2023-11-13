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朴子配天宮12年一科「海表盛會」27天 海區遶境祈福

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣朴子配天宮12年一科海表聖會將展開，董事長蔡承宗今向上天稟告並祈求活動平安順利。記者黃于凡／攝影
嘉義縣朴子配天宮12年一科海表聖會將展開，董事長蔡承宗今向上天稟告並祈求活動平安順利。記者黃于凡／攝影

嘉義縣朴子配天宮12年一科「海表盛會」將展開，11月20日起遶境祈福27天，走遍7鄉鎮53庄古香路，今天依循古禮科儀置天台上呈疏文稟告，並為黃、黑旗開光，也展示百鳥朝鳳儀式。今年首度與糖鐵五分車結合，12月1日將請媽祖故宮南院搭小火車前往蒜頭糖廠，盼帶動觀光發展。

朴子配天宮董事長蔡承宗表示，11月20日上午7點15分發炮起駕，12月16日晚上回駕入廟安座，共計27天，將走遍當年隸屬台南州東石郡的朴子、東石、布袋、義竹、鹿草、太保、六腳等7鄉鎮53庄巡安賜福，並到231間友宮會香，途中將擇適當地點開放小孩子躦龍虎擔，祈求平安解厄。

蔡承宗也說，在樸仔媽庇佑之下，1975、1987年、1999及2011年共舉辦4次聖母巡香賜福安境活動，今年適逢遶境科年，朴子配天宮盛情邀請原郡地的友宮寺廟，以及各界鼎力相助熱心民眾，再次使嘉義縣西南沿海7鄉鎮鄉親及全台信眾，感受樸仔腳媽的護佑，並祈求全民福泰，百年安康。

11月24日晚間駐駕布袋新塭嘉應廟，適逢當日有燈花媽一同巡安，特別開放沿海地區需求子女信眾擲筊求花；12月1日朴子配天宮開基媽首度從故宮南院搭小火車前往蒜頭糖廠，盼帶來觀光發展及人潮；12月9日東石港口宮有特殊的百鳥朝鳳儀式；12月24日下午5點舉辦媽祖祀宴暨古董神轎展，席開數千桌恭宴媽祖。

蔡承宗表示，朴子配天宮媽祖巡香安境已有數百年歷史，自1975年以來重新規畫舉辦古香路安境，定為12年一科的「海表聖會」。「海」代表天上聖母有海上守護神之稱，「表」代表媽祖起駕前設立天台向上蒼稟告起駕，「聖會」代表神聖的活動，12年一「科」則有紀年之意。

朴子配天宮有330多年歷史，起源於布袋半月庄先民林馬篤信媽祖，1682年從湄洲祖廟恭請媽祖神像回家供奉，行經牛稠溪畔在千年樸樹下休息，啟程時發現媽祖重如泰山，經請示媽祖，指示欲永駐此地，正是朴子古名「樸仔腳」由來，1687年建廟宮名為「樸樹宮」，逐漸形成頗具規模的聚落「樸仔腳街」。

嘉義縣朴子配天宮12年一科海表聖會將展開，道長今率領法師依循古禮科儀上呈疏文，並為黃旗、黑旗開光。記者黃于凡／攝影
嘉義縣朴子配天宮12年一科海表聖會將展開，道長今率領法師依循古禮科儀上呈疏文，並為黃旗、黑旗開光。記者黃于凡／攝影
嘉義縣朴子配天宮12年一科海表聖會將展開，董事長蔡承宗今向上天稟告並祈求活動平安順利。記者黃于凡／攝影
嘉義縣朴子配天宮12年一科海表聖會將展開，董事長蔡承宗今向上天稟告並祈求活動平安順利。記者黃于凡／攝影
嘉義縣朴子配天宮12年一科海表聖會登場，將展開為期27天到7鄉鎮53庄祈福安境。記者黃于凡／攝影
嘉義縣朴子配天宮12年一科海表聖會登場，將展開為期27天到7鄉鎮53庄祈福安境。記者黃于凡／攝影
嘉義縣朴子配天宮12年一科海表聖會將展開，董事長蔡承宗今向上天稟告並祈求活動平安順利。記者黃于凡／攝影
嘉義縣朴子配天宮12年一科海表聖會將展開，董事長蔡承宗今向上天稟告並祈求活動平安順利。記者黃于凡／攝影
嘉義縣朴子配天宮12年一科海表聖會將展開，董事長蔡承宗今向上天稟告並祈求活動平安順利。記者黃于凡／攝影
嘉義縣朴子配天宮12年一科海表聖會將展開，董事長蔡承宗今向上天稟告並祈求活動平安順利。記者黃于凡／攝影
嘉義縣朴子配天宮12年一科海表聖會將展開，道長今率領法師依循古禮科儀上呈疏文，秉報上天開基媽、二媽、三媽出巡時程。記者黃于凡／攝影
嘉義縣朴子配天宮12年一科海表聖會將展開，道長今率領法師依循古禮科儀上呈疏文，秉報上天開基媽、二媽、三媽出巡時程。記者黃于凡／攝影

媽祖 朴子 故宮南院

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