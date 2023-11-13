阿里山林鐵賞楓列車12月4日起上路 體驗百年楓流魅力

林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處賞楓列車12月上路，出動百年經典蒸汽火車及柴油列車，讓民眾在賞楓季節裡，走進森林體驗阿里山林鐵百年不朽魅力。

阿里山林鐵及文資處今天發布新聞稿表示，每年年底的賞楓列車，遊程結合鐵道、生態、山林景致，由專人沿途解說歷史地景、山林知識及高山鐵道技術，豐富行程體驗打響口碑，每次開放訂票即秒殺。

阿里山林鐵及文資處指出，今年除出動百年蒸汽火車SL-31行駛的「一代楓流」賞楓列車外，特別加碼柴油列車的「逐楓逐日」行程，讓民眾比較容易訂到票。

「一代楓流」蒸汽主題列車限定4梯次，行駛12月4日、11日、18日、25日，費用每人新台幣2600元；「逐楓逐日」柴油主題列車限定3梯次，行駛12月5日、12日、19日，費用每人1800元。每梯次皆限額80人，行駛路線在阿里山森林遊樂區內。

阿里山林鐵及文資處表示，主題列車一律採網路預約購票，乘車日（含）前15天上午10時開放訂票；遊程細節及訂取票規則請詳林鐵及文資處官網、FB粉絲團或電（05）2779843#359詢問。