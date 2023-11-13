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嘉市忠孝世賢多叉路口 待轉區爭議終於有解決方案

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市機車族由北往南經過忠孝路世賢路多岔路口機車要左轉，需在路口待轉區停等，但常發生汽機車危險爭道。記者李宗祐／攝影
嘉義市機車族由北往南經過忠孝路世賢路多岔路口機車要左轉，需在路口待轉區停等，但常發生汽機車危險爭道。記者李宗祐／攝影

嘉義市忠孝路世賢路多岔路口，長年來被機車族所詬病的2段式左轉，市府交通處邀請專家學者實地會勘，並與相關單位於道安會報上取得共識，將於明年進行修改，將以增加車道、修改安全島及挪移待轉區等方式改善。

嘉市機車族由北往南經過忠孝路世賢路多岔路口機車要左轉，需在路口待轉區停等，但常發生汽機車危險爭道，甚至機車被攔腰撞上，因此常有機車騎士直接左轉到前一路口機慢車引道停等紅綠燈，卻又因為沒有2段式左轉被警方攔下開單。

機車族認為這待轉區設計不良，應該可以直接到下個路口停等紅燈才安全，批評交通設計不良，也向議員陳情，但是多年來，市府只是小幅修改，問題還是沒有解決。今天市議會定期會上議員王浩再度對這處路口交通提出質詢。

交通處長許啟明說，與專家學者會勘後，現有往南向車道會從現有2車道規畫成右轉、直行、左轉3車道，原有的安全島會削減配合，原來的機車待轉停車格會挪移向前接近忠孝路側的機慢車道，這樣不但行車通暢也可以避免機車遭側撞的危險。

許啟明說明，要解決這問題要從上游車流量檢討，機車從忠孝路往南在進入世賢路口前都是靠右行駛，在進入世賢路口時運用標線、路標引導分流將原本2車道規畫成右轉、直行、左轉3車道，原來的待轉格在世賢路口的西側，以後會調整至機慢車道路口，這樣左轉機車直接可以進入機慢車道待停，就不會再發生汽機車爭道現象。

但是這樣調整，原有的機慢車道路幅不夠寬，所以部分安全島要削減修改。

他說，這方案日前已在道安會報上獲得各單位共識，將於明年度進行改善計畫。

嘉義市交通處長許啟明表示，將於明年度進行改善計畫。記者李宗祐／攝影
嘉義市交通處長許啟明表示，將於明年度進行改善計畫。記者李宗祐／攝影
嘉義市議員王浩上午在市政總質詢上再針對這處路口質詢。記者李宗祐／攝影
嘉義市議員王浩上午在市政總質詢上再針對這處路口質詢。記者李宗祐／攝影
嘉市機車族由北往南經過忠孝路世賢路多岔路口機車要左轉，需在路口待轉區停等，但常發生汽機車危險爭道。記者李宗祐／攝影
嘉市機車族由北往南經過忠孝路世賢路多岔路口機車要左轉，需在路口待轉區停等，但常發生汽機車危險爭道。記者李宗祐／攝影

車道 機車族 嘉義

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