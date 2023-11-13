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台南梅嶺部分林班地解編 113年成全國首處果樹專區

中央社／ 台南13日電
台南市梅嶺風景區農民爭取設置果樹專區，民進黨立委郭國文（中）13日在楠西區灣丘里活動中心舉辦座談會，農業部代理部長陳駿季（左）出席聽取農民意見。 中央社
台南市梅嶺風景區農民爭取設置果樹專區，民進黨立委郭國文（中）13日在楠西區灣丘里活動中心舉辦座談會，農業部代理部長陳駿季（左）出席聽取農民意見。 中央社

台南市楠西區農民爭取梅嶺部分林班地解編設置果樹專區，民進黨立委郭國文今天安排相關單位官員到當地與農民座談，並宣布全國第1個果樹專區可望在明年中前完成作業。

郭國文上午在楠西區灣丘里活動中心舉行座談會，邀請農業部、國有財產署、台南市政府等相關單位官員說明此案進度，並聽取農民意見。

郭國文致詞表示，梅嶺風景區是國內重要青梅產地，在地農民於2009年提案爭取林班地解編設置果樹專區，但因業務涉及中央與地方政府多個權管單位，一直到他2019年擔任立委時仍無具體結果，因此積極協調推動，希望將部分林業用地改為農牧用地，在法規鬆綁情況下帶動農業及觀光產業發展。

梅嶺風景區發展協會總幹事許鴻文表示，梅嶺一帶從日治時期起發展青梅、香蕉、咖啡等農作物，全盛時期梅樹種植面積約2000公頃，但後來改以林班地管理，產業發展受限，梅樹種植縮減到約500公頃，但梅嶺生產的青梅目前供應約7成手搖飲店需求，每年還能吸引數十萬人次遊客造訪。

許鴻文表示，林班地解編後改以農牧用地法規管理，除了初級農業可望擴大種植面積，在加工及觀光休閒產業方面也能獲得更大發展空間，創造多贏局面。

與會的農業部代理部長陳駿季表示，林班地解編是不容易的事，須許多單位反覆會勘、審查，有些地區因坡度過陡不適合農牧業，梅嶺果樹專業原本提報面積約300公頃，經審查後有約185公頃將解編，未來除了發展農業，更可與休閒產業結合，吸引更多遊客造訪。

陳駿季指出，目前同時有其他果樹專區提案進行中，依進度來看，梅嶺果樹專區相關作業可望率先於明年中之前完成，成為全國第1個成立的果樹專區，農業部並將在後續農水路開闢及灌溉設施等方面提供協助，希望成為果樹專區典範案例。

農民 農業部 郭國文

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