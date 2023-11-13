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睽違20年承辦全運會 雲林主場館在虎尾交通、停車將成考驗

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣政府將於2025年10月舉辦全國運動會，主場館將坐落在虎尾鎮，考驗市區停車量能，縣府表示，公安停車場（如圖）正全力趕工，可提供296格停車格。圖／雲林縣政府提供
雲林縣政府將於2025年10月舉辦全國運動會，主場館將坐落在虎尾鎮，考驗市區停車量能，縣府表示，公安停車場（如圖）正全力趕工，可提供296格停車格。圖／雲林縣政府提供

雲林縣政府睽違20年，將於2025年10月舉辦全國運動會，縣府將於虎尾特定區新建符合國際賽事標準的多功能田徑場「虎尾高鐵運動園區」，明天將動土，因虎尾鎮停車空間不敷使用，縣府將加速布設電動輔助自行車站點、增設路邊停車格，及大眾運輸接駁等方式因應。

迎接2025年全國運動會（全運會），雲林縣政府如火如荼籌備，因縣內唯一的大型運動場斗南田徑場空間不足、設備老舊，將於虎尾高鐵特定區新建符合國際賽事標準的多功能田徑場作為全運會的主場館，經費14.21億元，明天動土，預計2025年7月完工。

全運會主場館坐落虎尾鎮、選手村也規畫在鄰近高鐵特定區的崇德國中，雲林縣府教育處長邱孝文表示，依照歷屆全運會的規模，預計雲林縣將湧入一萬五千至二萬名的選手及教練。

虎尾鎮近年經濟發展迅速、人口快速成長，市區停車空間不足，衍生許多違停亂象，外界關注全運會主場在虎尾，交通及停車恐將成一大問題，縣府工務處長汪令堯表示，位於市中心的虎尾公安停車場目前趕工中，預計明年3月完工，可提供296格停車格。

因應全運會登場，縣府加速在虎尾、斗南、斗六、西螺四鄉鎮布建MOOVO電動輔助自行車，預計明年6月布設900輛電動輔助自行車完成，其中虎尾鎮將在高鐵站、市區重要景點布設300輛。

汪令堯表示，為滿足虎尾停車需求，虎尾鎮公所已畫設127格路邊停車格，後續將視需求評估增設，加上主場館、選手村的大眾運輸接駁規畫，會盡全力滿足停車、交通運輸需求。

雲林 全運會

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