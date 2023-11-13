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用單車讀秋涼的台江 漫遊台南山海圳賞鳥趣報名了！
台江國家公園內有魚塭、廢棄鹽田、泥灘地、河口沙洲等多樣的濕地環境，生態豐富，加上正值候鳥季，更是精彩。台江國家公園管理處將在12月10日舉辦「單車賞鳥趣、慢遊山海圳」活動，今起開放報名，由於每年此活動受到民眾喜愛，手腳要快，以免向隅。
台江國家公園管理處表示，鹽水溪下游及嘉南大圳位處國家級濕地鹽水溪口，緊鄰台灣唯二的國際級濕地之一四草濕地。多樣的濕地環境孕育豐富的動植物生態，並提供過境或度冬的候鳥補充養分及棲息環境。沿岸紅樹林有許多白鷺鷥築巢，以及招潮蟹、彈塗魚等潮間帶生物棲息，並有鷸、鴴、雁鴨、黑面琵鷺、反嘴鴴、高蹺鴴等候鳥來此度冬。
隨著秋冬到來，這些候鳥陸續南返台江度冬。在這候鳥南返之際，將於12月10日舉辦「單車賞鳥趣、慢遊山海圳」活動，帶領著民眾騎著單車，迎著徐徐和風，從觀海橋下沿著鹽水溪一路向西，並在溪口處轉往山海圳綠道順著嘉南大圳東行，全程約10公里，沿路認識豐富的河口資源及候鳥生態。讓民眾騎著自行車，以慢活、慢遊方式認識台南的鳥類天堂。
「單車賞鳥趣、慢遊山海圳」適合熱愛戶外活動及生態觀察的大小朋友，活動費用每人200元，共40個名額，活動採網路報名（http://action.tjnp.gov.tw/）。參與者需自備自行車或可租賃台南市公共自行車(UBike)。相關問題可洽解說教育科06-2842600轉1510陳先生。
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