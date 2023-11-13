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更快進南科 台南目加溜灣大道下月通車至善化文昌路

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南善化目加溜灣大道西段，下月部分路段將通車，南科LM區對外交通將更便捷。記者謝進盛／攝影
台南善化目加溜灣大道西段，下月部分路段將通車，南科LM區對外交通將更便捷。記者謝進盛／攝影

南科LM特定區善化目加溜灣大道西延工程，正如火如荼趕工，預計下月通車至善化文昌路口，長約700公尺，未來人車將直抵開發中的南科FG區，可更快速進南科園區，對外交通將更便捷。

這段工程由目加溜灣大道、台19甲路口往西延伸，採分階段施工，全長25公尺寬，預計2027年接上南科園區南科北路。其中，台19甲路口至善化區至文昌路口約700公尺總經費2億餘元，去年間施工，主工程已完成，正進行畫設標線等收尾工程，預估下月辦理通車，擬名為「善福大道」，最後名稱由市府拍板決定。

後續預估明年6月底通車至善化三民路（南科九路），未來南科上班族不用再繞經善化鬧區，估計尖峰時段可節省約10分鐘車程。

「希望市府及中央能未雨綢繆，加速改善南科周遭交通。」從竹科南遷善化的廖姓工程師說，自己雖然住善化鄰近園區，但是上下班尖峰時段車流回堵仍相當嚴重，樂見善化目加溜灣大道西延工程完工分流，也希望何須相關交通優化能持續優化。

「南科正逐漸擺脫交通黑暗期」，南市府表示，南科這幾年快速發展，尖峰時段交通塞車夢魘用路人叫苦連天，為此市府結合中央陸續開闢道路因應；包括通往國八新市交流道的南科聯絡道高架轉向工程及由中山高安定交流道下安定東路通往南科園區的工程，預估都將在下月通車，屆時南科周遭對外交通將大幅改善。

台南善化目加溜灣大道西段下月部分路段將通車，工人忙施工，南科LM區對外交通將更便捷。記者謝進盛／攝影
台南善化目加溜灣大道西段下月部分路段將通車，工人忙施工，南科LM區對外交通將更便捷。記者謝進盛／攝影
台南善化目加溜灣大道西段部分路段下月將通車，南科LM區對外交通將更便捷。記者謝進盛／攝影
台南善化目加溜灣大道西段部分路段下月將通車，南科LM區對外交通將更便捷。記者謝進盛／攝影

南科 塞車

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