更快進南科 台南目加溜灣大道下月通車至善化文昌路

南科LM特定區善化目加溜灣大道西延工程，正如火如荼趕工，預計下月通車至善化文昌路口，長約700公尺，未來人車將直抵開發中的南科FG區，可更快速進南科園區，對外交通將更便捷。

這段工程由目加溜灣大道、台19甲路口往西延伸，採分階段施工，全長25公尺寬，預計2027年接上南科園區南科北路。其中，台19甲路口至善化區至文昌路口約700公尺總經費2億餘元，去年間施工，主工程已完成，正進行畫設標線等收尾工程，預估下月辦理通車，擬名為「善福大道」，最後名稱由市府拍板決定。

後續預估明年6月底通車至善化三民路（南科九路），未來南科上班族不用再繞經善化鬧區，估計尖峰時段可節省約10分鐘車程。

「希望市府及中央能未雨綢繆，加速改善南科周遭交通。」從竹科南遷善化的廖姓工程師說，自己雖然住善化鄰近園區，但是上下班尖峰時段車流回堵仍相當嚴重，樂見善化目加溜灣大道西延工程完工分流，也希望何須相關交通優化能持續優化。