台南善化目加溜灣大道西延 下月通車到文昌路

台南善化區目加溜灣大道從省道台19甲線路口往西延伸工程，採分階段施工，預計下月先通車至善化區文昌路口，目標2027年接上南科園區南科北路，能直抵開發中的南科FG區，讓南科LM特定區對外交通將更便捷，上班族不用再繞經善化鬧區，估計尖峰時段可節省約10分鐘車程。

目加溜灣大道自台19線甲路口到善化區至文昌路口，約700公尺，總經費2億餘元，去年間施工，主工程已完成，正進行畫設標線等收尾工程，預估下月辦理通車，擬命名為「善福大道」，待市府拍板。

「南科逐漸擺脫交通黑暗期」，市府表示，南科這幾年快速發展，尖峰時段交通塞車夢魘用路人叫苦連天，為此市府結合中央陸續開闢道路因應，包括通往國道8號新市交流道的南科聯絡道高架轉向工程，及由國道1號安定交流道下安定東路通往南科園區的工程，預估都將在下月通車，屆時南科周遭對外交通將大幅改善。

從竹科南遷善化的廖姓工程師表示，自己雖然住善化鄰近園區，但是上、下班尖峰時段車流回堵仍相當嚴重，很樂見善化目加溜灣大道西延工程完工分流，也希望園區相關交通優化能持續優化。