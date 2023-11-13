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學者觀點：科技執法參數設定 取締樣態須明確羅列
嘉義市國華街與崇文街口規畫科技執法取締「汽機車不依規定停車再開」，在地里長說，附近居民會擔心，路口停住恐遭後車追撞；有學者認為，科技執法設定參數時就須輸入有具體違規樣態，警方宣導時一併呈現這些會觸法的情形，促進宣導效果。
市警局長陳炯旭指出，停車再開科技執法，嘉市全國第1個實施縣市，警局會積極搜集執法數據，提供給其他縣市參考。
此路口位於導明里與育英里之間，導民里長劉怡慧說，當地居民經過時原本就會習慣性放慢速度，不過得知要做科技執法，有人擔心會被不熟悉路況的車輛追撞後側；賴姓居民指出，這路口常發生擦撞車禍，警方從路口監視器查看認為許多是車速過快，他自己觀察，確實很多不熟悉當地交通習慣的外地民眾易出事故。
成功大學交通管理科學系主任鄭永祥指出，只要認定「哪種型態才是想要取締的對象」，就容易訂出標準，且因為科技執法是用影像辨識方式取締，所以參數設定上，須很明確地將要取締的樣態、規範羅列出來，也可藉此向民眾說明。
鄭永祥認為，主管機關可到當地與焦點團體們座談，除加深宣導力道外，更能共同討論該路段用路人駕車習慣，是否規定看見煞車燈即可、還是要路口標線前停留？討論出相對合理的取締條件。
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