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路口未停讓 嘉市月底試辦科技執法

聯合報／ 記者李宗祐魯永明李文德／連線報導
嘉義市崇文街與國華街口，設置全台首個科技執法取締「未依規定停車再開」。記者李宗祐／攝影
嘉義市崇文街與國華街口，設置全台首個科技執法取締「未依規定停車再開」。記者李宗祐／攝影

政府極力改善行人地獄，嘉義市東區國華街與崇文街口難設號誌，近4年共發生41件交通事故，市警局將針對崇文街西向車輛，開辦全台首個以科技執法取締「未停車再開」違規，月底起試辦；但外界質疑如何認定違規，例如機車須停下雙腳落地？警方表示，通過路口之前，要停住再開。議員建議，未來加強宣導取締標準，避免開罰後陳情不斷。

市警局解釋，崇文街是支幹道，依道路交通管理處罰條例，駕駛沿此路到路口就是要「停、讓」，相關法規找不到任何停讓的具體定義，執法初期絕不可能過嚴過苛，不過車輛到路口，「至少要在路口停止線之前停下來，確認主幹道沒車，不能僅低速通過」。

嘉市警局交通隊指出，2020年至今年10月，國華街與崇文街口總計34件受傷的車禍事故、另有7件單純車損事故，大部分是機車，而從肇因分析，40件都是通過路口未依規定停車再開。

由於此路口路幅不夠加上居民反對，無法設號誌，市府陸續增加交通桿、反射鏡、黃網線、延伸路口紅線等都效果不彰，交通部運研所前年列此為高風險路廊，市府為此裝科技執法，預計本月底開始宣導兩個月、明年農曆年後正式執法。

消息傳出許多民眾反映不清楚取締標準，議員鄭光宏指出，所謂「停車再開」指的是機車騎士雙腳要落地？或汽機車煞車燈是否有亮燈、在停止線前汽機車須完全停止再行駛，建議市警局加強宣導，可增加勸導期、製作圖卡宣導，讓民眾確實了解取締標準。

交通隊表示，宣導期間會從側錄畫面分析違規情況，調整系統參數到民眾能夠接受的標準。

交通隊也統計，支線車道在路口未停讓的違規，今年至今員警現場取締20件，不過大多是交通事故之後，警方再開單舉發。有基層警員說，若當場攔下來，駕駛一定會與員警吵架，所以此類違規實際攔停開罰的很少。

議員 科技執法 行人地獄 機車騎士

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