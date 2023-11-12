南鯤鯓代天府擲筊大賽！大學生奪16萬8888元 曝「驚人巧合」喊老天庇佑

台南北門南鯤鯓代天府擲筊大賽今天傍晚揭曉，家住台南的台東大學學生潘慶嶸在逾萬參賽者中，以連續10個聖杯與另名參賽者黃俊傑同分，經抽籤幸運獨得16萬8888元最高獎金，據知，潘是放假回台南來南鯤鯓做作業順便參與擲筊，意外獲幸運之神眷顧，羨煞眾人。

鯤鯓王平安鹽祭由雲嘉南風管處區、南鯤鯓代天府自2004年舉辦，後續獲得台灣守護文創、晉基建設支持，今年是第20年舉辦。擲筊挑戰賽向來是平安鹽祭重頭戲之一，且是免費參加，吸引許多排隊人潮。

去年南鯤鯓廟建廟360周年，特別獎提高到36萬元，是歷年之最，幸運得主連擲14個聖筊拿下，今年鹽祭20周年，今年總獎金50萬元，特別獎可一人獨得16萬8888元，第一名8萬8888元，第二名1萬6888元、第三名8888元，幸運獎5888元（36名）。

昨、今兩天共吸引1萬1000多人參與擲筊，有親子全家出動，主辦單位也開放65歲以上的民眾快速通關參與廟前更是熱鬧滾滾。

擲筊大賽在今下午4點結束，傍晚舉辦頒獎典禮，其中同樣來自台南的潘慶嶸及黃俊傑均擲得10聖杯，依比賽規定公開抽籤錄影，經南鯤鯓董事長陳浚鎰抽籤，學生潘慶嶸幸運中籤。

「冥冥之中，感覺老天爺庇佑。」20歲的潘慶嶸家住南市安南區，目前就讀台東大學，他說，因須做作業，來南鯤鯓取材，近午結束發現有此比賽，且正好第20屆與他年齡一樣，當時就覺得很巧合，排隊試試運氣，過程連續擲了3、4個聖杯，感覺彷彿冥冥之中神明在庇佑，共連續擲了10個聖杯，沒想到抽籤時又幸運中籤。

獲得第二名1萬6888元的林美珠，是正修科大教師李盈達的太太，除捐出2000元香油錢，其餘也將捐出給校方，更傳為美談。